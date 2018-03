Incautan 160 kilos de droga que iban hacia Guatemala

Lee también

Élmer Renán López Quijada, de 35 años, y su acompañante, Josué Eliseo Quijada Martínez, de 45, fueron detenidos ayer por la madrugada en la carretera que conduce de Santa Tecla hacia Santa Ana, específicamente en la zona conocida como El Poliedro, mientras transportaban 160 kilos de cocaína en el vehículo tipo pick up placas salvadoreñas P-522-035. Esa cantidad de droga, según estimaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), está valorada en $4,022,400.La División Antinarcóticos (DAN) de la Policía informó que el operativo en el que la cocaína fue incautada inició después de que los agentes antinarcóticos recibieron información de que en la zona costera del oriente del país (no especificaron en cuál playa o en cuál departamento) desembarcó una narcolancha con el cargamento. La información que recibieron también detallaba que la cocaína era trasladada en un pick up color blanco.Con esa información, los agentes instalaron un retén vehicular en la zona del Poliedro, en el departamento de La Libertad, donde esperaron a que el vehículo apareciera para interceptarlo y registrarlo, ya que sabían que la ruta que llevaba incluía pasar por ese lugar.El que conducía el pick up era López Quijada, quien se detuvo cuando los agentes le hicieron una señal de alto. Se bajó, junto a Quijada Martínez, para que los agentes realizaran una inspección en el vehículo, donde encontraron $455,000 en efectivo, que ambos no pudieron justificar, además de tres celulares. A pesar de que los agentes tenían información de que ese era el vehículo que transportaba la droga, no la encontraron en la revisión que hicieron en el retén, por lo que decidieron incautar el vehículo y trasladarlo hacia las instalaciones de la DAN.Mientras que a los dos hombres los detuvieron en vías de investigación para indagar la procedencia del dinero incautado y también determinar para quién o para cuál cartel de droga trabajan.En la DAN, el agente canino Mono descubrió que la cocaína estaba escondida en un compartimento secreto debajo de la cama del pick up (ver nota complementaria). Tras la alerta del perro, los agentes encontraron que atrás de la vía izquierda trasera del vehículo había un cable oculto que desbloqueaba la parte superficial de la cama del pick up, donde había un doble fondo con tres caletas para guardar los 160 paquetes que contenían, cada uno, un kilo de cocaína.Todos los paquetes estaban sellados con plástico y cinta adhesiva. Uno de los técnicos en identificación de narcóticos de la DAN tomó una pequeña muestra para realizarle una prueba de orientación. El resultado fue “positivo a droga cocaína”.Los agentes de la DAN explicaron que, según la información que les llegó, la droga era trasladada hacia Metapán, Santa Ana, para pasarla hacia Guatemala por un punto ciego.Los dos hombres capturados serán llevados ante los tribunales correspondientes en las próximas horas, donde serán acusados de tráfico ilícito de drogas.La Policía informó que con estas dos detenciones, las autoridades han capturado a 1,010 personas vinculadas a delitos y estructuras relacionadas con drogas, en lo que va del año.A todas esas personas, además, les han incautado 807.5 kilos de diferentes drogas, con un valor comercial en el mercado de $13,959,274.5.Entre el sábado en la noche y ayer en la madrugada, la Policía también informó que en el desvío al caserío El Jícaro del cantón Las Minas, en Chalatenango, fueron capturados William Adolfo Palma Guardado, de 25 años, y Daniel Mardoqueo Hernández Leiva, de 19, por trasladar una porción mediana de marihuana en una motocicleta.De acuerdo con la Policía, Palma y Hernández son miembros de una pandilla del cantón Las Minas y llevaban la marihuana para comercializarla en su lugar de residencia.En el mismo operativo antidrogas que la PNC realizó en Chalatenango, un menor de edad también fue detenido en el barrio El Calvario del municipio de Nombre de Jesús, por portar una porción mediana de marihuana, que también supuestamente iba a comercializarla.