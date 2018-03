Incautan armas de grueso calibre luego de tiroteo entre pandilla y PNC en San Francisco Menéndez

Lee también

Un tiroteo entre agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de pandillas dejó como resultado algunas armas de fuego de grueso calibre incautadas y el decomiso de droga.En el mismo hecho, tres miembros de estructuras delincuenciales fueron detenidos y uno más resultó lesionado, aseguraron agentes de la PNC.Inicialmente la Fiscalía General de la República (FGR) informó en su cuenta de Twitter que producto del enfrentamiento armado habían muerto dos pandilleros, pero eso fue negado por miembros de la corporación policial.El tiroteo sucedió ayer en horas de la tarde en la colonia Paz y Progreso I del cantón La Hachadura, municipio de San Francisco Menéndez, en Ahuachapán.De acuerdo con fuentes policiales, un grupo de agentes realizaba tareas de seguridad en la zona cuando fueron atacados por al menos siete sujetos que portaban armas largas.Agregaron que dos de los delincuentes lograron huir con algunas de las armas y hasta el cierre de esta nota no se había reportado alguna captura.Explicaron que además de las armas de fuego incautadas, también encontraron algunas porciones de droga, de la cual no fue detallada la cantidad ni de qué tipo era.En julio del año pasado, en la misma zona donde ocurrió ayer el tiroteo, la policía realizó la captura de cinco sujetos, a quienes les encontró cuatro fusiles de asalto AK-47, dos M-16 y un Galil.El armamento era trasladado a bordo de un vehículo que habría ingresado al país por uno de los puntos ciegos con Guatemala.La fiscalía no descartó que las armas fueran comercializadas entre grupos de pandillas que operan en nuestro país.