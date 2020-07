Incautan fusil y chalecos en vivienda

La Policía Nacional Civil (PNC) de Cabañas desmanteló el pasado lunes una casa de operaciones de una estructura de pandilla, ubicada en el caserío El Sálamo, del cantón San Antonio, en la jurisdicción de Ciudad Victoria.

De acuerdo con el informe oficial, dentro de la casa encontraron a un grupo de pandilleros que lograron escapar, pero dejaron abandonados un fusil M-16, un cargador para este, dos chalecos portacargadores y ropa oscura.

"Fue mediante un patrullaje preventivo que se realizaba en la zona que los compañeros se percataron de que dentro de la vivienda había actividad sospechosa, proceden a verificar y es ahí cuando los pandilleros que estaban en la casa, al ver la presencia de la PNC, se dan a la fuga, por lo que se generó una persecución en el lugar, pero no hubo arrestos", dijo el oficial de turno de la delegación de Cabañas. La policía no detalló cuántos eran los pandilleros que estaban reunidos en la vivienda, pero afirmaron que en el lugar se desplegó un amplio operativo de búsqueda, no obstante no se efectuaron capturas.