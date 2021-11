Incendio consume bodega de plásticos de San Bartolo

Un incendio consumió ayer la bodega de una fábrica de plástico ubicada en la zona franca de San Bartolo, Ilopango. Este siniestro se convierte en el número 503 de este año, confirmó el Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con información de la institución, el incendio se reportó a las 12:10 del mediodía y comenzó en la bodega número 2 del comercio Centro Plástico.

Edwin Chavarría, director del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, explicó que, debido al material inflamable que contenía la bodega, se crearon cúmulos de plástico derretido en la zona, dificultando el acceso.

"Tan fuerte fue la cantidad calórica, que empezó a que la estructura colapsara", dijo. "Este es un incendio de clasificación 3 por la magnitud del fuego, por la cantidad de material y por el trabajo que se lleva para poder controlarlo", agregó. Según Bomberos, controlar el siniestro les tomó cerca de tres horas.

Al cierre de esta nota, las autoridades no habían confirmado el origen del fuego y tampoco informaron sobre las pérdidas, ya que aún no habían contactado con los propietarios del comercio.

Incendios aumentan 13 %

En lo que va del año se han registrado varios incendios en el país y Chavarría confirmó que los siniestros estructurales han aumentado 13 % en comparación con los de 2020.

En total, el Cuerpo de Bomberos ha atendido más de 503 incendios estructurales en diversos entornos, desde zonas residenciales hasta comerciales. "Llevamos más de 503 incendios estructurales en diversidad de condiciones, tanto en vivienda como en industria", dijo Chavarría.

Para el caso, el lunes atendieron un incendio en una chatarrera en Lourdes, Colon, sobre la carretera que conduce de San Salvador hacia Sonsonate.

Chavarría aseguró que lo más importante en caso de siniestros es la respuesta rápida y oportuna. En ese sentido, pidió a la población colaborar con los cuerpos de socorro que intentan atender emergencias como estas.

"A mí me costó llegar (al incendio de ayer en San Bartolo) y venía con sirena abierta. Nos ven (los automovilistas) y como que nos ven normales", lamentó el funcionario. "No podemos llegar si no nos ayudan a abrir paso. Un minuto es importante para salvar una vida", insistió.

El artículo 57 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que los vehículos de la policía, de seguridad presidencial y de instituciones de servicios de emergencias y hospitalarias tienen derecho preferencial de circulación cuando sea en el cumplimiento de sus labores.

Es decir, los conductores están obligados a despejar la vía. Bomberos recomienda que sea el centro de la calle.

Movilidad. Pidieron a la población cooperar en estos casos, despejando las vías para que circulen las unidades de bomberos.

Equipos. Se necesitaron ocho pipas de agua, 6 eran de ANDA y dos de la municipalidad de Ilopango.