Incendio consume más de 2,000 puestos en mercado Central de Santa Ana

Más de 2,000 puestos de comercio informal fueron consumidos la noche del miércoles en un voraz incendio que se registró en el ala oriente del mercado Central de Santa Ana.



De acuerdo a testigos que se encontraban en la zona el siniestro comenzó cerca de las 7:40 de la noche luego de escucharse una serie de explosiones al interior del edificio municipal. “Nosotros estábamos saliendo del trabajo cuando escuchamos una serie de detonaciones que provenían de una parte que está sobre la 3ª (calle poniente) y fue cuando avisamos a los bomberos” dijo Juan Carlos Mena, trabajador de un almacén ubicado frente al mercado central.

Foto: LPG



Otras personas indicaron que el fuego avanzó de una forma rápida y no dio tiempo de recuperar productos que tenían para las ventas diarias. “Nosotros quisimos entrar pero primero todas las puertas del mercado tenían candado, el fuego iba bien rápido, como si hubiera algo que le ayudara a avanzar y quemar todo”, explicó Marilú García comerciante del lugar.



Mientras tanto, bomberos enfrentó el problema de que varios hidrantes ubicados en los contornos del mercado Central se encontraban obstaculizados con láminas y otros objetos que son parte de algunos puestos ubicados en las calles. “La gente nos decía que habían hidrantes pero cuando los buscamos nos encontramos que estaban tapados por los puestos de la calle, eso dificulta que reaccionamos más rápido” comentó un elemento del Cuerpo de Socorro que no se identificó.



Agregó que debido a la magnitud del siniestro debieron ser apoyados por las seccionales de Ahuachapán, Metapán, antiguo Cuscatlán y San Salvador por lo que se contó con más de 500 elementos que trabajaron para sofocar el incendio. Los bomberos manifestaron a través de un tuit que debido a la intensidad del siniestro fue catalogado como "incendio estructural nivel III". Asimismo la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) envió varios camiones cisterna para auxiliar el trabajo de los Bomberos.

Foto: LPG



La alcaldesa de la cabecera departamental, Milena Calderón de Escalón, dijo que se realizará un censo para conocer con exactitud el número de afectados, al mismo tiempo dijo que será la nueva administración municipal la encargada de la reconstrucción del edificio.



“La verdad es una tragedia. Nosotros quisimos hacer un préstamo que constaba alrededor de $15 millones pero no nos dieron el aval. Nosotros ya estamos en el traspaso me imagino que el gobierno (municipal) entrante también va contribuir en esto y poder pedir ayuda. Podrá a través del gobierno central porque nosotros no tenemos FODES, bueno ahora que venga van a tener la oportunidad de darle a esta gente un capital semilla para que vuelvan a arrancar” dijo la alcaldesa.



La misma noche del incendio el presidente de la República anunció a través de su cuenta de Twitter que el gobierno central ayudará a la reconstrucción de este edificio municipal.

Foto: LPG