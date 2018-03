Incendio en volcán de San Salvador sigue activo por quinto día consecutivo

Bomberos continúa trabajos en volcán San Salvador https://t.co/aA8wQiKHxM — LPGSocial (@LPGSocial) March 26, 2017

Lee también

Un total de 116 personas trabajan hoy en las labores de control y extinción del incendio que arrasa las faldas del volcán de la capital de El Salvador, donde dos focos de fuego continúan activos, por quinto día consecutivo, informó un portavoz del Cuerpo de Bomberos a Acan-efe.La fuente no precisó la extensión de terreno que ha resultado calcinada hasta el momento, "porque no se puede cuantificar, dadas las circunstancias, así que habrá que esperar a que el fuego esté extinguido totalmente para contar con ese dato".Desde el miércoles, día 22 de marzo, fecha en la que se originó el incendio, "aparentemente intencionado", hasta la tarde del viernes, habían ardido unas 60 hectáreas "aproximadamente", añadió.Entre las personas que trabajar en las tareas de extinción se encuentran efectivos de la Fuerza Armada, empleados de la Alcaldía de San Salvador, miembros del Cuerpo de Bomberos, técnicos de la Dirección General de Protección Civil y voluntarios de las zonas aledañas.Ayer se encontraban activos 4 focos de fuego en el volcán capitalino, en cuyo control trabajaron 150 personas y este domingo, con dos puntos activos, la cifra de efectivos ha descendido hasta 116; no obstante, aseguró que "si fuera necesario, se reclutaría a más gente para continuar las labores".Según el Cuerpo de Bomberos, arden, además, varias zonas del cerro de Guazapa, unos 30 kilómetros al norte de la capital, en cuya extinción participan 75 personas; asimismo, en el volcán de Chinchontepec, en San Vicente, a 70 kilómetros de San Salvador, 40 efectivos buscan apagar otro incendio.El pasado año se registraron en El Salvador 898 incendios entre el 1 de enero y el 20 de marzo, mientras que desde el inicio de 2017, las autoridades reportaron un total de 1,296 focos de fuego causados por "diversos motivos".Protección Civil recordó a la ciudadanía la prohibición por decreto de "realizar cualquier tipo de quema y hacer limpieza de maleza y basura en, al menos, cinco metros alrededor de sus viviendas y negocios.Asimismo, recomendó que, "debido a la continuidad de los vientos", tomen las medidas preventivas adecuadas para evitar posibles afectaciones y daños personales o a la propiedad.El Sistema Nacional de Protección civil emitió una alerta el pasado 7 de marzo por la "peligrosidad de incendios forestales y en maleza seca" durante todo el período seco que provocará el fenómeno de "El Niño" en el país.