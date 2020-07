Incendio la dejó sin vivienda

Rebeca Moya de 67 años, dedicada a oficios de costura y residente en la comunidad FENADESAL 2, en Santa María en Usulután, solicita ayuda a personas altruistas ya que todas sus pertenencias, incluida su máquina de coser, que era su herramienta de trabajo, fueron destruidas por un incendió ocurrido el fin de semana anterior.

Doña Rebeca, lleva varios días removiendo los escombros del incendio con la esperanza de encontrar alguna de sus pertenencias que se haya salvado del incendio, sin embargo no ha podido recuperar nada de lo que tenía. "Yo me dedicaba a la costura, de eso pasaba. Mi máquina se me quemó, aquí no hay trastes, ni camas porque el fuego terminó con todo" señala la afectada. "Se consumió todo, ahora necesito desde una cuchara y zapatos hasta lo más grande", expresó. En respuesta inmediata a la tragedia de la costurera, quien vive sola, la alcaldía de Santa María, le construyó una vivienda de lámina y madera, y le donó una cama y otros artículos, pero la necesidad de la mujer es muy grande. "Si hay alguna persona amiga, altruista de buen corazón, que me brinde ayuda para poder volver a trabajar se los agradecería. Todavía días antes había ido a comprar tela para unas costuras" manifestó la afectada. La costurera también solicita apoyo para la construcción de una vivienda más segura. Puede llamarle al 7663-7047.