Incendio sin control en parque Deininger

El Cuerpo de Bomberos de El Salvador (CBES) ha tenido trabajo intenso en todo el país por el incremento de los incendios que se han atendido en los últimos días. Este fin de semana no fue la excepción y uno de los lugares más afectados ha sido el parque nacional Walter Thilo Deininger, ya que las llamas han arrasado con cientos de hectáreas.Según informes detallados por el Cuerpo de Bomberos, hasta el sábado contabilizaban más de 1,000 hectáreas de terreno consumidos por el fuego.Ayer, en labores totalmente intensas, agotadoras y desgastantes, personal de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y guardarrecursos realizaron labores para cortar el avance del fuego. Protección Civil anunció que para hoy se espera contar con un contingente de aproximadamente 150 personas para realizar labores de extinción del incendio en el Thilo Deininger.Desde el 7 de marzo, Protección Civil decretó alerta verde nacional por la peligrosidad de incendios forestales y en maleza seca durante todo el periodo de la época seca; y también se decretó alerta amarilla en municipios y departamentos durante la existencia de incendios de gran magnitud.Al momento la alerta amarilla se encuentra específicamente en el departamento de San Vicente, ya que hay incendios en la zona de amortiguamiento de la reserva forestal La Joya, en el caserío El Junquillal; así como en el cerro de San Felipe.Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), los vientos continuarán de débiles a moderados, con velocidades entre los 15 y 30 kilómetros por hora (km/h); pero también se tendrán ráfagas ocasionales de hasta 40 km/h.Para mañana, los vientos comenzarán a debilitarse, disipándose gradualmente, y se retornará al ambiente caluroso durante el día y fresco por la noche y madrugada.Las autoridades llaman a la población a no realizar quemas de maleza seca ni de basura sin las medidas de control para evitar la propagación del fuego; también, a no lanzar colillas de cigarrillos en carreteras y bosques. Por decreto ejecutivo está prohibida la quema agrícola durante periodos de vientos fuertes y época seca.