Incendio y asesinatos: Así comenzó el 2017

La primera madrugada del año 2017 estuvo matizada con un incendio en San Salvador, el hallazgo de varios cadáveres al interior del país y el asesinado de un hombre por su cónyuge. En el caso del hallazgo de cuerpos, el primero de ellos fue encontrado en el kilómetro 20 de la Carretera Troncal del Norte, a la altura del Cantón La Loma, en Guazapa, departamento de San Salvador.Autoridades de la Policía Naiconal Civil (PNC) determinaron que se trataba de un miembro de pandillas, aunque su identidad no fue revelada. El cadáver tenía marcas y lesiones por arma de fuego, además de una nota con la inscripción: "una rata menos", como en un homicidio registrado el pasado 19 de diciembre de 2016 en Soyapango.De igual forma, la PNC recibió reportes de hallazgo de cadáveres en Soyapango y otras partes de Guazapa, pero no se revelaron las identidades de los fallecidos.El cuerpo fue encontrado con una inscripción parecida a la de otro fallecido hace días en Soyapango. (Foto: Jonathan Funes/LPG)La PNC realizó una investigación completa en el lugar. (Foto: Jonathan Funes/LPG)Aunque la identidad del cadáver no fue revelada, la PNC y la Fuerza Armada aseguraron que ya lo tenían perfilado como pandillero. (Foto: Jonathan Funes/LPG)Rutilio Antonio González Mejía, de 40 años, murió después de haber sido atacado con un arma blanca en Ciudad Delgado. Al lugar se hicieron presentes los voluntarios de Comandos de Salvamento quienes trasladaron a la víctima al Seguro Social donde falleció. De acuerdo con Comandos, la víctima resultó con cuatro lesiones en la espalda y con el corazón perforado.Se sospecha que la compañera de vida del asesinado fue quien consumó el acto. La mujer fue identificada como Karla Guillén Flores. El hecho sucedió entre las 11:20 y 11:40 en el pasaje Velásquez, calle Aculhuatan de Ciudad Delgado. Guillén Flores fue detenida por la policía. Se presume que la pareja tenía un historial de violencia intrafamiliar que se agravó con el consumo de bebidas alcohólicas.La Policía Nacional Civil también confirmó la muerte de un menor de edad en el reparto Las Cañas de Ilopango. Las primeras versiones indican que el menor murió tras un ataque con arma de fuego.A la medianoche se reportó un incendio al final de la 25 avenida norte en San Salvador. Se afectó a un minimercado y a un taller. Hasta el momento no se conoce la magnitud de las pérdidas económicas. Afectados señalan que el incendio fue provocado por un silbador.