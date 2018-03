Incendios consumen más de 5,370 hectáreas

Lee también

Al menos 5,371 hectáreas de terrenos han sido consumidas en las últimas semanas por los constantes incendios reportados en el departamento de San Vicente, informó ayer la Comisión Departamental de Protección Civil.Santiago de Jesús Crespín, director regional de esa entidad, afirmó que desde el pasado 3 de febrero hasta la fecha han sido atendidos 59 incendios tanto forestales como en maleza seca, lo cual también ha impactado la fauna de esas zonas, que incluye venados, tacuacines, culebras, garrobos y aves.Debido a los constantes incendios desde el pasado 7 de marzo, el departamento se encuentra en alerta amarilla.Según Crespín, los vientos han favorecido la propagación del fuego, ya que solamente ayer había cinco incendios activos en los municipios de San Vicente y en San Ildefonso, cuatro de ellos en zonas de difícil acceso donde únicamente se podrían sofocar las llamas con refuerzo aéreo.“Este día (ayer) tenemos cinco incendios, uno en finca Las Virginias, otros en el cantón El Marquesado y cerro El Junquillal, estos cercanos al área protegida La Joya, en el municipio de San Vicente; y en el cerro Cihuatepec y el cerro Quebrada Seca en San Ildefonso”, informó Manuel de Jesús Granillo, jefe de Bomberos.Los fuertes vientos, según las autoridades, han impedido el apoyo aéreo que facilitaría la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) para sofocar los incendios, ya que tras un monitoreo se valoró que no era factible.Ayer las tareas se concentraron en el incendio del área protegida La Joya, donde 17 elementos de Bomberos, con el apoyo de las seccionales de Zacatecoluca (La Paz) y Cojutepeque (Cuscatlán), personal militar, la alcaldía vicentina, Protección Civil y de Medio Ambiente, trabajaron para tratar de sofocar el fuego.Tanto Crespín como el gobernador departamental de San Vicente, Arsenio Olmes Carrillo, pidieron a las alcaldías mayor protagonismo, ya que si bien es cierto no es una emergencia “de vida o muerte” como otras, el impacto que el fenómeno de los incendios causa al ambiente influye incluso en las fuentes de agua y el clima.“La situación es preocupante con los incendios en San Vicente, la mayoría son provocados por manos criminales. Sin embargo, estamos haciendo esfuerzos en conjunto con todas las instituciones del departamento, pero necesitamos mayor protagonismo, las alcaldías deben involucrarse más”, manifestó Olmes Carrillo.Hasta el cierre de esta nota no se confirmaba si alguno de los cinco incendios activos había sido controlado, mientras que las autoridades hicieron un llamado a la población a evitar quema de basura y abstenerse de prender fuego solo por causar daño.Las zonas escabrosas, la resequedad producto de la época de verano y otros factores no permiten lograr sofocar el fuego como por arte de “magia”, indicó el jefe de Bomberos de San Vicente, en referencia al cuestionamiento sobre la falta de atención oportuna a los diferentes incendios reportados en el departamento.