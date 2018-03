Incendios en enero de 2017 casi duplican los de enero 2016

Lee también

Cuerpo de Bomberos y la Dirección General de Protección Civil presentaron esta mañana un informe sobre los incendios registrados en enero de este año, comparados con los ocurridos en el mismo período del 2016.



El año pasado, entre el 1 y 30 de enero, Cuerpo de Bomberos registró un total de 168 incendios, cifra que, en el mismo periodo del presente año, se ha casi duplicado con un total de 329 incendios.



227 de los incendios registrados este enero fueron en maleza; 64, fueron incendios estructurales; 19, incendios forestales y otros 19, en vehículos. Diez más ocurrieron en basureros.



Debido a este aumento en los incendios, Protección Civil reiteró una serie de recomendaciones para prevenir la ocurrencia de estos siniestros. Por ejemplo, para evitar incendios en cocinas de gas, recomienda cambiar abrazaderas y mangueras cuando estén deterioradas; verificar que la válvula quede acoplada al cilindro y no se escuchen fugas de gas; asegurarse que los quemadores se encuentran cerrados cuando cambie el cilindro de gas y cerrar el paso del mismo cuando la cocina no se utilice.



Además, pidieron no encender fuego en zonas forestales, especialmente por la presencia de vientos; no tirar colillas de cigarro ni fósforos encendidos en ningún lugar; no quemar basura en predios baldíos; no quemar maleza seca ni cañales y limpiar alrededor de las viviendas la maleza y basura seca para evitar que un posible incendio se propague hacia el inmueble.



"Se recuerda que aún sigue vigente el decreto ejecutivo en el ramo de medio ambiente que prohíbe la quema agrícola cuando hay incidencia de vientos o altas temperaturas", expuso Protección Civil.