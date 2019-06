Incertidumbre ante el plan de seguridad en el Centro Histórico

"Ahorita lo mismo se ve, ahí solo Dios sabe, porque el hombre habla, pero esto desde cuando Funes está. Esto no se acaba", dijo ayer el comerciante Víctor López tras el lanzamiento del Plan Control Territorial con el que las autoridades de Seguridad Pública buscan recuperar los territorios asediados por las estructuras de pandilleros.

López tiene más de 20 años de vender hamacas y aunque sabe que el centro capitalino es peligroso, todos los días levanta su puesto en las cercanías de la calle Rubén Darío.

La medida implementada por el Gobierno a partir de ayer, de acuerdo con las autoridades de Seguridad Pública, busca contrarrestar el flujo de ingresos que obtienen los grupos terroristas a través de las extorsiones.

David, otro de los miles de vendedores del centro capitalino, reaccionó con humor ante los esfuerzos de las autoridades por combatir las extorsiones.

"Ahí está el gran despliegue, ¿que no lo ve? ¡Están camuflados!", dijo David ante la nula presencia de agentes y militares en las inmediaciones de su puesto de ropa.

"Esto está peor que la guerra. En aquel entonces avisaban y uno se quedaba en la casa (...). Yo no me vengo a meter al centro, paso solo en el carro, venir a meter al centro es cosa seria. El tráfico, para empezar, y a veces ahí le llegan a uno si no anda buzo", dijo el capitalino Francisco Hernández, quien agregó sentir curiosidad por ver qué resultaba del plan, sobre todo "por los más jóvenes".

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, insistió en que con la medida buscan crear un circuito que dificulte a células de pandilleros que operan en el centro seguir obteniendo fondos por medio de la extorsión.