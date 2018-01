Incertidumbre en La Unión por los requisitos para conformar JRV

Unas 40 personas de diferentes municipios del departamento de La Unión llegaron ayer por la mañana a la Dirección de Capacitación y Educación Cívica del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para excusarse y no integrar juntas receptoras de Votos (JRV) el próximo 4 de marzo en las elecciones de concejos municipales y diputados del parlamento.

Los ciudadanos aducen que no puede conformar JRV debido a que no pueden leer ni escribir, pero en dicha dependencia les informaron que el trámite lo deben realizar en las juntas electorales Municipales (JEM) de los respectivos municipios a donde han sido llamados.

“Aquí no estamos en Cuba para que hagan que a la fuerza uno vaya a conformar mesa y sin ser alfabeto, y si no pueden leer ni escribir y cómo voy a tener (dinero) para pagar una multa, conque no tengo ni para comer...”, dijo María de la Paz Moreno, una de las decenas de personas que tiene el inconveniente para integrar una JRV.

Después de salir de la Dirección de Capacitación del TSE en La Unión, algunas de las personas citadas se dirigieron a buscar las sedes de las JEM, pero al mediodía algunos confirmaron que desconocían la ubicación o donde se reunían los miembros de las juntas Municipales, y lamentaron seguir con el mismo inconveniente.

“A mí al final me han dicho que tengo que ir hasta el TSE en San Salvador para resolver; pero eso implica pasaje y tiempo, y para rematar yo ni conozco dónde queda el tribunal y en mi caso no sería problema, pero lastimosamente yo no puedo escribir ni leer”, indicó Marleny Flores .

Las personas que llegaron a buscar ayuda ayer para excusarse de trabajar en las JRV son de los municipios de Santa Rosa de Lima, Meanguera del Golfo, Conchagua y de la cabecera departamental.

“Ellos tienen que presentar copia del Documento Único de Identidad (DUI) y el citatorio que les envió el TSE para que ellos (la JEM) los envíen al tribunal y los excusen para no pagar la multa en caso de que no se presenten a las capacitaciones y el trabajo el día de la elección”, indicó Ricardo Díaz, supervisor departamental de Capacitación del tribunal electoral.

Ayer por la tarde miembros de la JEM en Conchagua confirmaron que al menos hasta su sede habían llegado unas 10 personas buscando remitir la información para el TSE, y aseguraron que dedicaron parte de la tarde para realizar los trámites. Agregaron que las personas que llegaron también exponían documentación que respaldaba su deficiencia.