Incluyen a 118,452 nuevos beneficiarios de los $300

Luego de que cientos de salvadoreños ingresaron sus reclamos por no haber salido beneficiados con los $300 del subsidio gubernamental ante la crisis por el covid-19, la Secretaría de Innovación informó que actualizaron la base de datos e incluyeron a 118,452 nuevos beneficiarios.

El dinero para estas personas que fueron incluidos en el último corte estará disponible a partir del próximo viernes.

"Logramos incorporar a la base de datos 118,452 beneficiarios más, esto es equivalente en dinero superior a los $35 millones esta gente puede cobrar a partir del viernes, del próximo viernes, sábado y domingo", declaró el secretario de innovación, Vladimir Hándal.

El funcionario explicó que los problemas que han tenido para definir a los que van a recibir el subsidio es que cuentan con información desactualizada.

Una de las quejas frecuentes de la población es que se estaba entregando la compensación a personas que no residen en el país. Ante esto, Hándal dijo que depuraron del listado de beneficiados a 400 mil personas que, según la dirección en el DUI, no viven en el país.

Sin embargo, manifestó que tienen problemas porque hay personas que no han reportado su cambio de dirección. "Realmente no tenemos forma de saber si viven fuera del país o no; pero como es retiro en ventanilla, lo que sucederá con estas personas es que no podrán retirar el dinero porque no están físicamente en el país pero sí se tomaron en cuenta y sí salieron de la base de datos las personas que ya dijeron que están fuera", dijo el secretario en la entrevista matutina de Canal 21.

El presidente de la república, Nayib Bukele, anunció la entrega de esta compensación ya que se sometió al país a una cuarentena domiciliar obligatoria, por un período inicial de un mes.

El primer día que se inició a entregar el dinero, miles de personas salieron a las calles para ir a las agencias de bancos o a las oficinas del Centro de Atención por Demanda (CENADE).

A este último lugar porque fue el que indicó Bukele como el sitio para colocar reclamos en casos de no recibir el subsidio y considerar que se cumplen los requisitos para obtenerlo.

Ante la ruptura de la cuarentena domiciliar obligatoria porque miles se volcaron a las calles, el presidente ordenó el cierre de los CENADE. Se habilitó un centro de llamadas para recibir los reclamos y se estableció días de atención de acuerdo al último dígito del Documento Único de Identidad (DUI).

El secretario de Innovación dijo que las personas que se incorporaron no serán las últimas ya que todavía tienen disponibilidad de dinero y de espacios para completar el millón y medio de hogares que se tenía estipulado beneficiar con el subsidio.