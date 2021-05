Incluyen a El Salvador en la lista de países que violan convenios de la OIT

El Salvador ha sido incluido hoy en la lista de países que violan los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que, durante la próxima reunión del organismo, el país deberá ir a un examen o "juicio".

La 109 Conferencia Internacional del Trabajo inicia el próximo 3 de junio, según se ha informado. El Gobierno de El Salvador (GOES) deberá rendir un informe ante la Comisión de Aplicación de Normas, que sesionará entre el 3 y el 19 de junio.

A El Salvador se le atribuye el incumplimiento del convenio 144, el cual se refiere a la consulta tripartita y al diálogo social. Hace unos años, el país fue demandado ante la OIT por el sector empleador (representado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada) por mantener inoperante al Consejo Superior del Trabajo (CST) entre el 2013 y 2019.

En la actualidad, este tiene más de un año de no sesionar, según detalló Waldo Jiménez, quien da seguimiento al caso por parte de la gremial. "Hemos enviado varias notas pidiendo el reinicio de reuniones, pero no hay interés de hacer diálogo social de parte del Gobierno o pareciera (que no hay interés)", apuntó Jiménez.

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, se encuentra en Ginebra, Suiza, en donde está la sede de la OIT.

Hoy, Castro se reunió con la directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT, Corinne Vargha, y con la jefa del Servicio de Libertad Sindical, a quienes ha entregado un informe sobre las estrategias en materia laboral implementadas por el gobierno, según se informó en la cuenta de Twitter del Ministerio de Trabajo.