Inconvenientes no frenaron la fiesta cívica en el oriente

Con los atrasos acostumbrados por falta de materiales en los paquetes electorales, falta de miembros en las mesas de las juntas receptoras de Votos (JRV) o situaciones inusuales, como un enjambre de abejas en una escuela de El Divisadero, Morazán, inició ayer la jornada electoral en la zona oriental del país, que siguió su desarrollo normal una vez entrada la mañana, pasadas las 8 de la mañana.

En San Miguel, las elecciones presidenciales tuvieron un toque especial con la participación de niños y adultos mayores, entre ellos doña Felícita Ramos, de 83 años, quien llegó en su silla de ruedas junto con su hijo Joselito Ramírez y una amiga de ambos, Cándida Larín, de 82 años, para ser de las primeras personas en emitir el sufragio en el Centro Escolar Fe y Alegría, de la colonia Milagro de La Paz, municipio de San Miguel.

La mayor de las señoras, doña Felícita, contó que se levantó a las 5 de la mañana para alistarse con el fin de llegar muy temprano a la urna. "He venido a votar porque es un derecho y un deber de todos los ciudadanos y pedí que me trajeran, aunque sea en mi silla de ruedas", dijo.

Afuera del recinto educativo, la ONG Visión Mundial abrió un centro de votación para menores de edad, de 1 a 17 años, como parte de un ejercicio democrático para enseñarles la importancia del proceso electoral.

En tanto, en el Centro de Gobierno de Usulután, la más grande sede de votación en el departamento, con 29 JRV y un aproximado de 17,400 votantes, hubo un atraso de 25 minutos para iniciar.

"Se atrasó debido a que como son muchos los miembros de JRV, se hizo lento el proceso de votación de los miembros, y de ahí algunos detalles, de que no servían las almohadillas, pero que fueron sustituidas", indicó Georgina Martínez, jefa del centro.

Incluso, reconoció que hubo un procedimiento no adecuado, ya que las personas entraron a votar mientras aún lo estaban realizando los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Cuatro policías no pudieron emitir el sufragio debido a que no aparecieron en el listado entregado previamente por el jefe policial, encargado de entregarlos a los representantes de la JRV 5,284. Luego de un debate entre elementos policiales y miembros de diferentes partidos políticos, decidieron no dejarlos votar porque no aparecían en el listado.

A ese centro de votación llegó a emitir el sufragio el ministro de Gobernación, Arístides Valencia, quien destacó que el proceso electoral hasta el mediodía había transcurrido con normalidad.

Mientras que en el Instituto Nacional de Usulután (INU) la votación inició una hora y 25 minutos después de las 7 de la mañana, debido a que los crayones y las almohadillas se encontraban en mal estado, por lo que esperaron por nuevos. Asimismo, en el Centro Escolar Las Salinas, del cantón Puerto Parada, hubo casi dos horas de retraso por la falta de miembros en algunas JRV.

Faltó atención especial

Contrario a lo ocurrido en San Miguel con los adultos mayores, en La Unión tuvieron dificultades para ejercer el voto, debido a la poca organización en las sedes electorales para apoyarlos u orientarles.

Los problemas para este grupo poblacional iniciaron temprano, debido al retraso en la apertura del centro de votación en el Complejo Educativo José Pantoja Hijo, y tuvieron que permanecer parados y bajo el sol, lo que por momentos generó desesperación.

Luego de haber sido abierta la sede, a las 8:34 a. m., los adultos mayores ingresaron sin que nadie que les orientara o les apoyara en buscar su JRV, lo cual también provocó malestar en ellos.

"No me encuentran en las mesas de este pasillo y me dicen que me toca en otro lado, y ya fui donde me dijeron, pero de allá me mandan nuevamente para acá. Esto es un solo desorden y nadie sabe adónde están las letras de los apellidos, por eso deberían de poner gente preparada para que lo ubiquen a uno", se lamentó María Teresa Cardona.

Hubo quienes debieron pasar por las JRV colocadas en cuatro pasillos de las escuelas, lo que por momentos provocó disgustos, principalmente en aquellos que tienen dificultades para caminar y subir gradas, pues andaban apoyándose con bastones.

La mayoría de centros de votación en el departamento de La Unión abrieron con más de una hora de retraso a la estipulada por el TSE, pues en algunas JRV no había el número de miembros requerido para integrar las mesas. En San Alejo hubo problemas con las credenciales del FMLN.

centros de votación se habilitaron en el departamento de San Miguel, con 414,431 inscritos en el padrón para emitir el voto.