Inconvenientes para ingresar datos en centro de votación de La Unión

Foto: Alfredo Antonio Hernández

En el complejo educativo José Pantoja hijo de la ciudad de La Unión, al menos cuatro Juntas Receptoras de Votos (JRV), han registrado inconvenientes en el momento de ingresar los datos del escrutinio preliminar al sistema utilizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).



Según la información brindada por el jefe de informática del centro de votación, el inconveniente se debe a que al momento de ingresar los datos no "cuadran".



"Cuando terminan de ingresar los datos el sistema no deja avanzar porque faltan papeletas y se debe borrar la información introducida al sistema para verificar dónde está el error", aseguró el jefe de informática que no quiso ser identificado.



Este centro albergó a 13 Juntas Receptoras de Votos, las que estaban preparadas para recibir 9,030 electores de los cuales sólo llegaron a emitir el sufragio 3,319.