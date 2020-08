Incorporación millonaria al presupuesto sigue parada

Detenida continúa en la Asamblea Legislativa la incorporación de $250 millones al presupuesto del Estado, esto por falta de información del Ejecutivo en relación a cómo van a utilizar específicamente el dinero que les den.

El préstamo fue ratificado hace más de diez días, el martes pasado los diputados tuvieron una jornada de más de ocho horas conjunta con los ministros de agricultura, Pablo Anliker, de hacienda, Alejandro Zelaya, y de salud, Francisco Alabí. Sin embargo, al término de esta todavía quedaron dudas en los legisladores.

El diputado del PDC, Rodolfo Parker, dijo que el Gobierno ha gastado casi $2,000 millones para el manejo de la emergencia, y no solamente los $389 millones que se obtuvieron con el FMI.

"No están cumpliendo con la ley, no están rindiendo cuentas y si no están rindiendo cuentas y siguen pidiendo pisto la conclusión puede ser que nos están robando", dijo el diputado del PDC.

De los $250 millones que no han sido incorporados $30 millones se van a destinar para el Hospital El Salvador (exCIFCO), $12 millones para el pago de pensión de veteranos, $75 se distribuirán entre las 262 alcaldías a nivel nacional, $40 millones al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), $20 millones al Fondo de Mitigación y Prevención de Desastres (FOPROMID), $55 millones a la contrapartida para financiar el FOMILENIO II, y $18 millones para reintegrar gastos que hizo el Ministerio de Hacienda.

Sobre el dinero que se piensa dar al Hospital El Salvador, el subjefe de fracción de ARENA, Julio Fabián, dijo que han pedido mayor detalles.

"Nosotros hemos pedido que se nos desglocen las 2,121 plazas que se van a dar, cuántos médicos se van a contratar, cuántas enfermeras, cuántos promotores de salud... Y la contratación si van a ser por servicios profesionales o van a ser plazas permanentes o por tiempo determinado", dijo el subjefe de la bancada tricolor.

Con lo que sí están de acuerdo los diputados es con incorporar los fondos para el pago de pensiones de veteranos, la contrapartida para FOMILENIO II y el apoyo monetario para las alcaldías.

El Ejecutivo continúa presionando a la Asamblea por la tardanza que están teniendo en la aprobación para incorporar los fondos al presupuesto.

"Claro que son importantes las explicaciones, claro que es importante el diálogo pero no podemos solo pasar discutiendo y solo pasar dialogando mientras las cifras de contagios siguen creciendo", dijo el ministro de hacienda.