Incorporan 42 islas al Sistema de Áreas Naturales Protegidas

En el marco de la celebración del Día Mundial de los Humedales, El Salvador, por medio del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), anunció la incorporación de 42 islas al Sistema de Áreas Naturales Protegidas (ANP), las cuales están ubicadas en el Complejo Bahía de Jiquilisco (Usulután) y dos islas en la laguna de Olomega (La Unión), ambos reconocidos como Sitios Ramsar por su importancia internacional.A esta intervención se sumarán los humedales del Complejo Jaltepeque, la laguna de Olomega y el golfo de Fonseca, con categoría de humedal, pero sin reconocimiento de Sitio Ramsar.“Tenemos una responsabilidad de proteger los humedades, donde llegan las aves migratorias; constituyen ecosistemas de gran valor para proteger y mantener estas especies en el mundo. Son espacios importantes para medios de vida de las comunidades que viven a los alrededores de estos humedales”, dijo la ministra Lina Pohl.Para ello se firmó una declaración de intenciones de entendimiento entre la ministra Pohl y el representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en El Salvador, Christian Salazar Volkmann.Esto permitirá el inicio de la implementación del proyecto “Conservación, uso sostenible de biodiversidad y mantenimiento de servicios del ecosistema en humedales protegidos de importancia internacional”.El esfuerzo contará con un desembolso de $2.2 millones, los cuales provienen del Fondo Mundial Ambiental (GEF, siglas en inglés), los cuales serán canalizados por el PNUD.Salazar enfatizó que la importancia del proyecto es que “combina realmente la protección de la naturaleza con el bienestar de las personas, muchas en extrema pobreza que viven en esta zona. En la protección del medio ambiente uno no solo ve la protección de las plantas, de los animales, sino como ecosistema donde los seres humanos que viven ahí logren una vida mejor”.El MARN ya cuenta con el equipo de trabajo, ya está instalado y ya está aprobado el plan operativo anual de este año; además, no solo harán comité con las personas que están en esas zonas para empezar las acciones del programa.También se conformará un comité interinstitucional, ya que tiene que ver el Ministerio de Turismo (MITUR) para fortalecer el turismo en estos humedales; con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) se trabajará el cambio de las prácticas agrícolas de las familias; se hará un convenio con ANDA por el problema de saneamiento, ya que las viviendas tiran directamente sus vertidos a los humedales.Las 42 islas no están bajo ningún régimen de protección, por lo que se incorporarán al Sistema de Áreas Naturales Protegidas: harán remediciones, se llevarán al catastro. Por el momento estas islas no están inscritas en el Centro Nacional de Registros (CNR), pero, por ley estas porciones de tierra ubicadas en zonas de humedales o de bosque salado son propiedad del Estado.El número de sitios Ramsar no incrementará, sino que aumentará sus áreas; lo que sí es que este proyecto evaluará el golfo de Fonseca que están evaluando su incorporación a un sitio Ramsar.La isla más pequeña tiene 0.1 hectáreas, hasta la más grande que tiene 850 hectáreas. En varias de ellas se restaurarán manglares y se harán acciones de saneamiento.