Incorporan a Fiscalía en plan control territorial

Histórico. De esa manera calificó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, el acuerdo logrado con la Fiscalía General de la República (FGR).

"Como parte de las acciones del Plan Control Territorial (PCT) hemos tenido una reunión histórica que le hacía falta al país y hemos logrado reunir a todas las instituciones que enfrentamos el día a día a la delincuencia", dijo Villatoro en conferencia.

En la reunión decidieron incorporar a la Fiscalía para la creación de un "plan ejecutivo vinculado al PCT". Le llamarán Comando de Coordinación Interinstitucional en Seguridad Pública, en el que participarán los 19 directores de la institución policial, los jefes fiscales y el Ministerio de Defensa.

Villatoro aseguró que el comando se encargará de darle seguimiento y ejecutar, desde la óptica de la inteligencia, las operaciones en municipios que tengan repunte de violencia, sobre todo en las comunidades.

Al consultarle a Villatoro el por qué no incluyeron antes al ente fiscal en el plan de seguridad, señaló que esa institución estaba en manos de un "grupo de poder que prescribió en las elecciones pasadas" y que "por eso es que no estaba la Fiscalía antes. Ellos no quisieron formar parte los anteriores fiscales de este esfuerzo y esto no es un tema político es un tema de lo que al país le beneficia".