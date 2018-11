Incorporan evaluación de primeros auxilios en simulacro de terremoto

El sistema de Protección Civil realizó por tercer año consecutivo el simulacro nacional de terremoto, que evaluó no solo la reacción en evacuación del personal de las instituciones de gobierno, sino que incorporó las atenciones en primeros auxilios y las alertas en centros de educación especial.

En el simulacro del año pasado se hizo una evaluación de 13 aspectos en los que detectaron poca preparación, por lo que se reforzaron este año. "Era básicamente en el equipamiento para que se distinga el personal que está dirigiendo el ejercicio. Es decir, que en el momento de una emergencia siempre uno necesita identificar quién lo puede orientar", dijo Jorge Meléndez, director de Protección Civil.

El monitoreo del simulacro se realizó desde el hospital general del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), que concentra a 1,500 empleados. "Lo que se pretende en el área hospitalaria es salvaguardar vidas y la mejor forma es tener entrenamientos previos y sobre estos entrenamientos hacer las correcciones del caso, de tal suerte que cuando ocurra un evento de verdad nosotros tengamos la capacidad, la experiencia para saber actuar", dijo Ramón Menjívar, jefe de departamento de medicina interna del hospital general.

Comentó que el simulacro abarcó al personal, por lo que el reto es qué hacer con los pacientes y cómo se clasifican para evacuarlos, pues se tienen unos 430 pacientes ingresados.

Participaron en el simulacro 6,103 centros educativos públicos y privados, con un total de 1,450,000 estudiantes y 50,000 docentes. "Que tienen todo un protocolo para acompañar este simulacro, además de la masificación que hacemos de la guía metodológica de cómo atender una emergencia de desastre de cualquier índole", expresó el viceministro de Educación, Francisco Castaneda.

Aseguró que procuran fomentar una cultura de prevención en los centros escolares ante las amenazas de fenómenos naturales. "No es fácil con una población que todavía no ha vivido una emergencia o ha sufrido una desgracia individual o colectiva; pero sí se nos facilita a partir del hecho de trabajar en la conciencia de estos niños que la región centroamericana es susceptible a fenómenos naturales tropicales y no solo ver el concepto de terremoto", agregó.