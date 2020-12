Incrementa comercio en playitas

Comerciantes de la playa Playitas, de la ciudad de La Unión, aseguraron que tras la reapertura de los negocios, tras el confinamiento por la pandemia provocada por el covid-19, la afluencia de turistas incrementó en el sector.

Uno de los factores que beneficia la llegada de más turistas es el mejoramiento de la calle de acceso, fue pavimentada y eso ahorra tiempo a los visitantes.

"Reportamos bastante visitas de turistas debido a la construcción de la calle, ya que antes era de tierra, era feo el acceso, hoy, los turistas ya se enteraron que la calle está bonita, por lo que vienen más, entre semana y también los fines de semana", dijo René Torres, propietario de una negocio de comida.

Los comerciantes aseguraron que cumplen con todas las medidas de bioseguridad para evitar contagios de covid-19. "Tenemos las mesas a dos metros de distancia cada una, lavado de manos al ingresar al restaurante, entre otro tipo de medidas", añadió Torres.

Arturo Cornejo, viajó en motocicleta por más de cuatro horas desde Santa Tecla, La Libertad, para disfrutar de la playa y sus bocadillos "es un lugar espectacular, esta playa no tiene nada que envidiarle a otras playas del mundo, he recorrido mucho lugares, y Playitas es de los lugares más hermosos que he visitado, seguro que regresaré", dijo.