Incrementan esquelas a conductores en Morazán durante 2022

La división de tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) de Morazán manifestó que en el primer mes del año han impuesto un cantidad 699 infracciones, teniendo un incremento de 50 en comparación al año 2021 cuando habían impuesto 649.

El subinspector Penado Barrios, jefe de la división de tránsito en Morazán, manifestó que uno de lo principales problemas que han podido identificar es que existe un gran cantidad de motociclistas que no portan sus documentos en regla y debido a esto se hacen acreedores de una multa.

"Hemos detectado que hay una mayor cantidad de motocicletas que personas autorizadas para conducirlas acá en el departamento " dijo.

El subinspector señaló que han identificado algunas áreas específicas donde existe esta problemática como la carretera Longitudinal, en el tramo de Osicala a Gualococti, la calle que conduce de Yamabal a Guatajiagua y la que conduce de Sociedad a Corinto.

Añadió que actualmente enfrentan el problema de no contar con un terreno para poder llevar las motocicletas o vehículos decomisados, pero se encuentran haciendo las gestiones respectivas para poder contar con este espacio. "Debido a esto hemos dejado de operativizar menos la retención de motos pues no tenemos espacio, el objetivo no es estarlo haciendo; sin embargo, es una estrategia operativa que ha funcionado" comentó

El subinspector agregó que en coordinación con el Consejo Departamental de Seguridad Vial se encuentran elaborando una serie de acciones para generar conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de respetar el reglamento de tránsito y evitar así más accidentes.