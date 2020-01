Incrementaron denuncias por extorsión

La Policía Nacional Civil (PNC) de San Miguel reportó un leve aumento en denuncias por casos de extorsión el año pasado, comparado al 2018. Según las cifras oficiales de la PNC, el número de víctimas que confesó haber sufrido extorsión incrementó, ya que 114 personas llegaron a la delegación de la Policía a interponer sus denuncias, mientras que en el 2018 recibieron 99.

La estadística indica que los municipios más afectados son San Miguel, El Tránsito y Ciudad Barrios, pues las denuncias incrementaron en esos sectores. "Existe una cifra negra de personas que prefieren pagar la extorsión y no denunciar. Es importante que denuncien, ya que así nosotros podemos iniciar una investigación y dar con el paradero de ellos (extorsionistas)", dijo el oficial en turno de la PNC de San Miguel.

Algunas de las calles consideradas más "complicadas", por la Policía, son las que están alrededor de los mercados 1, 2, La Cruz y San Nicolás.

La fuente policial reconoce que las pandillas continúan afectando a los vendedores por este delito, algo que lo comprueban con las denuncias recibidas de algunos vendedores.

Sin embargo, el oficial en turno acepta que la cantidad de denuncias no representa la realidad, pues "tiene que ver con el temor de los comerciantes que ellos siempre van a estar ahí y creen que si denuncian, pueden correr algún riesgo", señaló.

La falta de denuncia provoca que algunos sospechosos de ser extorsionistas son solo procesados por el delito de receptación porque les encuentran dinero que no logran justificar su procedencia legal.

Para los vendedores la versión es otra. Ellos aseguran que no es por no denunciar que las investigaciones no llegan a término, pues tras las capturas desarrolladas en agosto pasado por las autoridades, los delincuentes siguen teniendo presencia en los mercados y otras zonas.

La PNC asegura que al capturar a un sospechoso, al día siguiente llega otro a recoger el dinero que le exigen a los comerciantes.