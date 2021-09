Incrementos y bonos aumenta presupuesto de Órgano Judicial

La planificación presupuestaria para el año 2022 del Órgano Judicial fue aprobada ayer por unanimidad por la Corte Plena. Esta aumentará alrededor de $10 millones más en comparación con la de este año, según el presidente impuesto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar López Jerez.

El presupuesto que posteriormente será presentado a la Asamblea Legislativa incorpora una compensación económica de $7,000 para el personal administrativo. Actualmente, los empleados reciben $20,000 como compensación económica y la propuesta de la Corte es que aumente a $27,000, esta aplicaría cuando los empleados renuncien.



“Esos 27 mil no es para los jueces ni magistrados, serían para los empleados administrativos y judiciales que entraría en vigencia en enero de 2022. En parte, es un reconocimiento a todo su trabajo con el que se les puede ayudar bastante en sus gastos domésticos y para que la mora en el Órgano Judicial de una vez se extinga”, explicó el magistrado de la CSJ, López Jerez.



La planificación incluye, entre otros factores, una mejora a las prestaciones de los servicios judiciales con un incremento salarial de $200 para empleados del Órgano Judicial y de la CSJ. Asimismo, el fortalecimiento del área jurisdiccional con la creación de nuevos tribunales para facilitar el acceso a la justicia.



Añadió que la iniciativa surge porque desde 2018 los empleados judiciales no han recibido ningún aumento.El presupuesto actual de la CSJ es de $361 millones. Según Jerez, este podría aumentar aproximadamente $10 millones más con las modificaciones que han realizado.



El Vicepresidente el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC), Enrique Anaya, sostuvo que, dado el actual contexto en el Órgano Judicial, las remuneraciones económicas podrían tratarse de “herramientas para conseguir lealtades indebidas, para intentar que los empleados judiciales no protesten”.