Incumplimiento de ley por el fiscal general es criticado por oposición

Luego que se conociera que el fiscal general, Rodolfo Delgado, no cumplió con lo ordenado por la Ley Especial de Intervención de las Telecomunicaciones, en el sentido de enviar un informe anual; y que diputados oficialistas se negaran a pedirle cumplimiento de la ley, legisladores de oposición consideraron esto como un reflejo del poco respeto que el actual gobierno tiene por las leyes que impliquen contraloría.

El artículo 48 de la ley en cuestión menciona que el fiscal debe presentar un informe anual a la comisión de legislación de la Asamblea, en el que explique los resultados obtenidos y obstáculos enfrentados, así como recomendaciones para mejorar su aplicación.

Sin embargo, el diputado René Portillo Cuadra (ARENA) lo hizo notar a la comisión, el pasado lunes, y esta optó por negarse a hacer una solicitud para que Delgado cumpliera con la ley.

Dicha decisión fue considerada por Johnny Wright (Nuestro Tiempo) como una mala señal, sobre todo en un momento en que el gobierno de Nayib Bukele es señalado por posible espionaje.

"El incumplimiento por parte de la FGR podría implicar que la herramienta que tiene de espionaje por vía telefónica sea utilizada de manera indebida; y con la complicidad de la bancada mayoritaria, es una protección que se le estaría dando por incumplir la responsabilidad que tiene por ley", señaló.

Mientras, Dina Argueta (FMLN) indicó: "es claro que esta Asamblea, la bancada oficialista en compañía de sus aliados, no solo tienen una vocación de irrespeto a procedimientos, leyes, al mismo RIAL".

"La moción tiene a la base el cumplimiento de la ley al fiscal. Ahora no solo no se cumple con procedimientos, leyes, sino que hay un mecanismo institucionalizado: no querer rendir cuentas", agregó.

Mientras, en defensa del fiscal se pronunció Numan Salgado (GANA), quien recordó que el informe que debe enviarse, según la ley, es de carácter confidencial. Ante ello, Salgado consideró que "hay cosas que se especulan". "Lleva un carácter de confidencialidad (el informe), probablemente sí se haya hecho pero por su carácter per se no se haga público".