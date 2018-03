Incumplimiento del Gobierno estanca diálogo: Interiano

Lee también

En los últimos dos años el Gobierno y los partidos de oposición han firmado dos acuerdos y han creado una serie de mesas de diálogos de las cuales han surgido documentos con compromisos que no se han cumplido. Uno de ellos fue Pacto de Ataco firmado el 28 de agosto de 2015, y el más reciente es el acuerdo por la sostenibilidad fiscal logrado el 10 de noviembre del año pasado. En todos han estado presentes los partidos con representación en la Asamblea Legislativa.Este incumplimiento “ha llevado a que se estanque el diálogo”, dice el presidente del partido ARENA, Mauricio Interiano. “Hay que ser claros, el diálogo como tal desde hace algunos meses que se estancó porque se ve claramente que no hay cumplimientos por parte del Gobierno”, dijo Interiano.El presidente del partido tricolor agregó: “Hace algunos meses surgió un acuerdo y esos acuerdos todavía no se han cumplido y la situación fiscal no es tan complicado resolverla”.Para el máximo dirigente del principal partido de oposición en el país, el obstáculo que se ha dado para solventar los problemas, específicamente en temas financieros, es que “no hay voluntad por parte del Gobierno, el FMLN, para realmente tomar medidas de austeridad y para evitar que sigan dañando a la población”.Para el presidente del COENA, dinero hay en el país, el problema, según él, es que el Ejecutivo no ha sabido administrar los recursos que le pertenecen a los salvadoreños. Interiano criticó que no se implementen verdaderas medidas de austeridad por parte de la administración Sánchez Cerén.“De nada sirve tener mesas y tener acuerdos que se queden simplemente de adorno en los escritorio. Lo mismo está pasando con el acuerdo que se firmó el 10 de noviembre de 2016, por eso nuestra insistencia que se cumpla, que demuestren que tienen la voluntad de empezar a cumplir para que las cosas comiencen a cambiar”, agregó Interiano.El presidente de ARENA dijo que una de las apuestas de su partido ante los problemas de gastos financieros en el Estado es que los funcionarios no hagan misiones oficiales con fondos públicos.En ese sentido, se le consultó a Interiano sobre los viajes que han realizado en los últimos días diputados como Martha Évelyn Batres y Donato Vaquerano a Estados Unidos y China (Taiwán), respectivamente; pero Interiano dice que la medida no aplica cuando los gastos son asumidos por organismos internacionales.El presidente del COENA está claro que parte de los problemas fiscales que se viven en el país se han dado por el mal manejo de las finanzas públicas. Ese mal manejo en muchos casos se ha reflejado en el uso irregular de dinero público para fines o intereses de los funcionarios de turno.Eso ha llevado a que los últimos tres expresidentes de la República –dos de ARENA y uno del FMLN– sean señalados e investigados por posibles actos de corrupción en la administración pública.“Estamos de acuerdo en la creación de una comisión contra la corrupción y la impunidad, y estamos de acuerdo en el fortalecimiento de la Fiscalía. Si queremos una lucha contra la corrupción tiene que haber una investigación y las instituciones tengan los recursos adecuados. Una CICIES sería el complemento perfecto para ese esfuerzo”, dijo Interiano.Entre los casos que la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia han señalado como posibles casos de corrupción se encuentran funcionarios o exfuncionarios del partido ARENA. Ante esto, dice que la corrupción se debe investigar de forma pareja.“La corrupción venga de donde venga hay que combatirla. Es más, en el caso del expresidente Saca no solo en el momento se expulsó, sino que también se le pidió a la Fiscalía que investigara porque se le veían esos indicios. Lamentablemente en ese momento la institucionalidad no funcionó. Tenemos que estar claros que la corrupción no nace en las instituciones sino que en las personas. Lo importante es no ser tolerante a ningún tipo de corrupción”, expresó Interiano.Otro aspecto que le preocupa al presidente del COENA es el repunte de la delincuencia que ha vivido el país en los últimos días. Específicamente en la capital y en el municipio de San Martín. “Si queremos resolver la inseguridad tiene que ser con medidas integrales, no solo para un lado o para otro”, dijo Interiano.El dirigente de ARENA considera que las medidas de seguridad impulsadas desde el Gobierno se han quedado cortas. Además, agregó que no están de acuerdo en la forma en la que se está haciendo uso de los recursos que se destinaron para estas medidas, ni de lo que se recolecta de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana (CESC) que se cobra a toda transacción relacionada a la telecomunicaciones.Asegura que se debe trabajar en la prevención y en brindar las condiciones necesarias para que la población cuente con herramientas necesarias para salir adelante, como la generación de empleos.En ese sentido, Interiano también considera que se debe aumentar la inversión para la educación. “Estamos viendo a un gobierno que tiene en total abandono a las escuelas”, puntualizó .