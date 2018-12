Indagan a militares y policías por asesinato de niño en Ilopango

Bajo investigación. Autoridades de seguridad confirmaron ayer que existe una investigación abierta contra militares y policías por la muerte de Samuel Alexis Mendoza, un niño de 10 años que falleció de un disparo en el tórax, el martes pasado por la tarde, en la comunidad Adesco Flores 4, del municipio de Ilopango, en San Salvador.

Samuel fue herido de bala a las 4:50 de la tarde cuando jugaba con otros tres niños en la línea férrea de la comunidad. Residentes de la zona señalan a militares y policías que patrullaban la zona como los responsables de disparar contra los menores.

Uno de los lugareños, que estuvo frente a la escena, dijo que un militar fue quien disparó y que, incluso, llegó hasta donde estaba Samuel para "buscar el tiro que él mismo hizo".

Otros residentes apuntan como responsables de la muerte de Samuel a policías vestidos con uniformes grises, como los que utilizan los miembros de la Sección Táctica Operativa (STO). Los vieron perseguir a un supuesto pandillero que corrió por el lugar.

La versión oficial de la Policía Nacional Civil es esta: un grupo de agentes llegó a pie al lugar hasta después de recibir una llamada de emergencia al Sistema 911 donde informaron que "había una persona herida de bala".

"Nosotros acudimos al llamado que cayó al Sistema de Emergencias 911 sobre que en el lugar había una persona lesionada. Llegaron agentes del 911, agentes que tienen a cargo el sector y también miembros STO", dijo ayer al mediodía Ricardo Carrillo, jefe de la subdelegación de Ilopango de la PNC.

Carrillo, sin embargo, no descartó definitivamente una posible participación de agentes policiales en el hecho. "Queremos desvirtuar preliminarmente, y digo preliminarmente porque hay una investigación. Queremos pedir que dejen a las instancias hacer su trabajo. Hemos hecho la coordinación con el fiscal de Soyapango para que este caso pueda esclarecerse y saber qué fue lo que pasó", matizó.

El fiscal del caso, que acudió a la escena el martes por la noche, dijo que pudo establecer que "hubo un solo disparo"; además de varias versiones que volvieron confuso el caso: "preliminarmente tenemos varias líneas de investigación. La sugerencia sería interrogar a docenas de personas porque no tenemos una certeza de qué fue lo que pudo haber ocurrido", aseveró.

Ayer, este periódico buscó la reacción del jefe de la Fiscalía de Soyapango para saber las versiones que la institución maneja sobre el caso. Por medio de la Unidad de Comunicaciones envió esta respuesta: "Hasta el momento no existe nada, no existe esa hipótesis (que involucre a policías con asesinato). La investigación de la Fiscalía no lo considera todavía. El caso está sobre averiguar. Sujetos llegaron a disparar con arma de fuego, se desconoce el calibre".

El jefe Carrillo, además, confirmó que "cerca" de donde ocurrió el homicidio de Samuel había un patrullaje en el que participaban agentes de la Sección Táctica Operativa.

"Podría confirmar que cercano al lugar se encontraban unidades trabajando. Por eso es que unidades nuestras llegan a pie al recibir la información. Hay que investigar qué fue lo que pasó", insistió.

El jefe policial también señaló que en la comunidad donde ocurrió el hecho "se mueven miembros de la pandilla 18" y al otro lado de la carretera Panamericana "hay otra comunidad donde se mueven miembros de la MS-13"; pero agregó: "No podemos asegurar que haya ocurrido un enfrentamiento entre ellos", tal como lo aseguraron algunos testigos.

Más temprano, el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, también confirmó la investigación contra militares que participaron del patrullaje conjunto con la policía en esa comunidad.

"No tenemos información confirmada. Supimos que pudiera haber habido un enfrentamiento y pudiera haberse disparado, y haber daño colateral. El personal que estaba en la zona está retenido para investigación", afirmó.

Confuso. Las autoridades no han revelado información clara sobre la muerte de Samuel, un niño de 10 años que recibió un disparo en el tórax mientras jugaba, en Ilopango. Foto de LA PRENSA/Franklin Zelaya