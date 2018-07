Indagan casos de hepatitis A en siete niños de Sonsonate

Las autoridades del Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI) de Sonsonate investigan el aparecimiento de siete casos de hepatitis A en el cantón Miravalle del municipio de Sonsonate, reportados en las últimas dos semanas. Los pacientes son niños en edad escolar que viven en el referido cantón.

Los casos fueron conocidos inicialmente la semana pasada por el alcalde de la cabecera departamental, Roberto Aquino, quien aseguró que informó sobre la situación al director del SIBASI departamental, Hernán García.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, a partir de esta información, el SIBASI envió a personal a verificar la situación para dar atención a los niños y explicar a los habitantes las medidas que hay que poner en práctica para evitar el aparecimiento de más casos entre los residentes del cantón.

“Un miembro de la comunidad Miravallle me informó que habían aparecido varios niños afectados con hepatitis y que le pusiéramos atención para evitar más problemas”, manifestó el alcalde.

Según las autoridades del SIBASI, los análisis determinaron que se trata de hepatitis A, una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por vía oral al consumir alimentos o agua contaminada. Este virus se transmite principalmente cuando una persona que no está infectada y no está vacunada come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por ese virus.

La enfermedad está vinculada a la falta de agua salubre, la mala higiene personal y un saneamiento deficiente.

Los síntomas suelen ser leves en la mayoría de los casos y su periodo de incubación es de 15 a 60 días.

El personal del SIBASI no ha podido determinar dónde se originó el foco de infección que contagió a los niños afectados, aunque sospechan que pudo venir de una persona adulta y que los niños pudieron contaminarse en el centro escolar del cantón.

Las autoridades de salud dijeron que ya se tiene controlada la situación, que a los menores se les dio tratamiento médico y que se tiene constantemente monitoreada la comunidad.

El SIBASI informó que esta semana realizarán otra visita a la comunidad con la intención de dar seguimiento a los casos detectados y brindarles el tratamiento médico prescrito, esto luego de que la semana pasada los habitantes del cantón denunciaron que en la unidad de salud comunitaria de Acajutla y el hospital de Sonsonate donde habían pasado consulta no había el medicamento recetado para los niños.

Según los habitantes, en los establecimientos de salud les dieron la receta para que compraran el medicamento porque no lo tenían.