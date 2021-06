Indecisión sobre los magistrados que debe elegir la Asamblea

La destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del 1.° de mayo pasado generó un terremoto institucional. Uno cuyos efectos aún pueden sentirse y que quedaron en evidencia en el proceso de selección de los cinco magistrados que corresponden a la actual legislatura, y en la que los propios legisladores no se ponen de acuerdo sobre si deben elegir a cuatro o a cinco magistrados.

La CSJ está conformada por 15 magistrados, que se reparten en cuatro Salas. Son nombrados para períodos de nueve años pero de manera escalonada, de modo que cada tres años cinco magistrados terminan su período y deben ser cambiados.

A la actual legislatura le correspondía elegir a cinco magistrados de la CSJ, incluído el presidente de la misma, puesto que Óscar Armando Pineda Navas fue elegido en 2012 y finalizaba su período mañana, miércoles 30 de junio.

Junto con él, finalizarán su mandato Ovidio Bonilla Flores (de la Sala de lo Civil), así como José Roberto Argueta Manzano y Doris Luz Rivas Galindo (ambos de la Sala de lo Penal).

La quinta persona que finaliza su período es Elsy Dueñas. Sin embargo, esta fue una de las magistradas que el oficialismo colocó en la Sala de lo Constitucional para derrocar a los magistrados elegidos en 2018. En el decreto de nombramiento, los diputados la nombraron en el cargo para completar el período de los magistrados elegidos legalmente, o sea que ampliaron su período hasta 2027.

Ante ello, la duda quedó abierta. Según Serafín Orantes (PCN), miembro de junta directiva, haber prorrogado el período de Dueñas significa que la Asamblea solo debe elegir cuatro magistrados.

"Recordemos que son por nueve años. El que ya termina, termina. Serían cuatro y ella ya está fuera de esto", apuntó Orantes, quien, eso sí, no dio por seguro que pueda haber elección en la plenaria de hoy, pese a que el período para elegir y juramentar finalizar mañana.

"Cualquier tema en la Asamblea no se puede aseverar con total seguridad. Cada grupo parlamentario lleva 15 nombres de propuestas, de tal manera que se conjugue con el resto de nombres y ahí, a partir de mañana (hoy), aparécemos con 15 nombres. Habrá 15 eliminados y de esos 15 tendrá que valorarse la idoneidad, todo lo que tiene que ver con elegir los próximos magistrados", indicó.

Asimismo, Orantes consideró que abrir espacio para abogados que no fueron parte de las listas enviadas al órgano legislativo —como sugirió la semana pasada Guillermo Gallegos (GANA)— no es algo aceptable.

"Sería una decisión de la comisión política. Yo no estaría de acuerdo. Si eso fue lo que mandaron las asociaciones correspondientes, sería como decirles que no han hecho bien su trabajo. Se ha hecho anteriormente pero es una violación a las reglas del juego", puntualizó.

Luego, también del lado de ARENA hay incertidumbre en el tema. De acuerdo a René Portillo Cuadra, las decisiones del oficialismo han roto con el principio de seguridad jurídica en el que las actuaciones están apegadas a lo que dice la ley, y por tanto solo queda esperar a leer el dictamen cuando sea emitido.

"Este (el caso de Dueñas) y otros más tienen que ver con un análisis constitucional, porque no se puede elegir magistrados que no estén en los listados enviados previamente por el CNJ y por la FEDAES", apuntó Portillo, al hacer relación a que Dueñas no era parte del listado enviado para la magistratura 2018-2027 y que por ello su nombramiento en la Sala de lo Constitucional es discutible.

Asimismo, Anabel Belloso (FMLN) consideró que se debe exigir que el tercio de magistrados a elegir, a diferencia de los nombrados el 1.° de mayo, "cumplen con los criterios que la constitución da".

"Esperaríamos que esta decisión, que sí se enmarca en el proceso que la ley manda, quienes resulten electos tengan en cuenta que se deben a la población y no sobre cualquier otro mandato", agregó.