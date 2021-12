Indefinición de voto en el exterior retrasa trabajo del TSE

Retraso. La indefinición de los diputados oficialistas sobre cuál será el mecanismo para que la diáspora vote en las próximas elecciones genera contratiempos en el trabajo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hace en cuanto a la organización de los comicios de 2024.

A casi tres meses de que los diputados aprobaron una ley para sustituir las disposiciones que ya existían y con las que los salvadoreños en el exterior habían emitido el voto para elecciones presidenciales, los diputados todavía no hacen las reformas pertinentes para permitir la participación de la diáspora.

De acuerdo con el magistrado Guillermo Wellman, la preocupación en el Tribunal es que "está pasando el tiempo y no se ha definido la forma de la elección". La falta de certeza sobre ese punto ocasiona que el Tribunal no pueda definir el precalendario electoral porque las reglas para el voto en el exterior no están definidas.

"Es una ley que no define nada de cómo se van a celebrar las elecciones con el voto en el exterior, no define nada, prácticamente es una ley que da un marco general de que se va a hacer la votación pero eso es innecesario porque aquí ya había una ley, aquí ya se ha votado para presidencial", opina Wellman.

En las elecciones presidenciales en las que hubo votantes residentes en el exterior, la modalidad que utilizaron fue la del voto postal; nes decir, que anticipadamente los salvadoreños recibían la papeleta de votación, la marcaban y la enviaban de regreso al país para su escrutinio.

Diputados de NI que forman parte de la comisión que aprobó la nueva ley, dijeron el lunes pasado que las consultas con los salvadoreños en el exterior son precisamente para recolectar insumos y definir la modalidad. "En la ley (de) 14 artículos no se habla todavía de mecanismos de escrutinio final, ni de los cuerpos electorales temporales, que es lo que nosotros necesitamos elegir o decidir cuál va a ser ese mecanismo que le vamos a dar al Tribunal Supremo Electoral para que ellos lo operativicen", indicó Rebeca Santos (NI).