Indigente murió atropellado en carril del SITRAMSS esta madrugada

Una persona sin hogar murió atropellado en la madrugada de este jueves en el carril segregado del Sistema Integral del Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS).El hecho sucedió en el bulevar del Ejército, frente a MOLSA. Las autoridades dijeron que la víctima no ha sido identificada, pero aseguran que es indigente por el tipo de vestimenta.De acuerdo a una fuente de la división de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), las cámaras de seguridad muestran que el indigente fue atropellado por un microbús.El policía dijo que en el video se ve cómo el microbús trató de frenar, dejando marcas de llantas en la calle, pero no logró detenerse y mató a la persona sin hogar que se encontraba en medio del carril. El conductor del microbús huyó del lugar.En el mismo bulevar ocurrió otro accidente el viernes pasado en el que las autoridades aseguraron que la víctima era indigente. Sin embargo, la esposa de la víctima, quien identificó sus restos en el Instituto de Medicina Legal (IML) dijo que trabajaba en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y denunció que las autoridades mintieron para no revelar la identidad del hombre tomando en cuenta que quien lo atropelló fue un sargento y motorista de Casa Presidencial.