Indignación en Nicaragua por salarios a Funes e hijo

El expresidente Mauricio Funes recibe un salario de $2,739 (90,080.46 córdobas) de parte de la cancillería de Nicaragua, según reveló ayer el periódico digital nicaragüense Confidencial, el cual asegura que el exmandatario salvadoreño se encuentra incluido en la planilla de esa dependencia de Estado, la cual, según el medio, "no expone el concepto del pago".

Funes, prófugo de la justicia salvadoreña, no es el único de su familia incluido en la planilla presentada por Confidencial, puesto que su hijo Diego Funes Cañas también se encuentra incluido en la planilla del Ministerio de Relaciones Exteriores con un salario de unos $1,450 (47,250 córdobas).

Requerido. El expresidente Mauricio Funes se encuentra bajo la figura de asilado en Nicaragua desde septiembre de 2016. En El Salvador es requerido por la justicia.

El medio nicaragüense publicó incluso el número de Seguro Social con el que aparecen registrados ambos salvadoreños.

"La planilla de cancillería, en poder de Confidencial, también expone los números de empleado de ambos prófugos de la justicia salvadoreña con los que cotizan ante el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). El expresidente Funes posee el número de asegurado 34673423 y su hijo Diego, el 35206154", dice el texto periodístico, en el cual también se lee que, "en el caso del expresidente Funes, no se conoce cuáles son las funciones que le habría asignado el titular de la cancillería, Denis Moncada, jefe de la delegación negociadora de la dictadura Ortega-Murillo en el diálogo con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia".

Según Confidencial, los salarios de ambos salvadoreños "son entre tres y seis veces más altos que el salario mínimo promedio de los nicaragüenses, sumidos además en una crisis política, social y económica tras la matanza y represión orteguista contra las protestas ciudadanas, que ha dejado a casi medio millón en el desempleo".

"El colmo, con casi medio millón de desempleados, Ortega además de encubrir al delincuente lo emplea junto a su hijo en la Cancillería y nos toca a todos pagarles con nuestros impuestos. ¿Qué hicimos, Dios mío, para merecernos tanta infamia?", tuiteó el periodista Luis Galeano, director del programa de radio y televisión "Café con Voz".

Funes reaccionó en redes sociales: "No veo por qué tanto escándalo con lo de mi consultoría en Managua. Primero, fui presidente y tengo la experticia necesaria para asesorar en temas de integración CA. Segundo, eso demuestra que me gano la vida honradamente y que no es cierto que el gobierno del FMLN me mantiene".

Funes solicitó asilo político el 1 de septiembre y el gobierno de Daniel Ortega se lo dio al día siguiente. El secretario general del FMLN, Medardo González, se lo recomendó en septiembre de 2016: "Nosotros como dirección del FMLN le dijimos: ‘Mauricio, no es conveniente que te vengas en estos momentos, porque la situación está tan inestable que no sabemos lo que puede pasar, te pueden capturar y puede haber todo un proceso que quiera precisamente enjuiciarte políticamente, condenarte políticamente y humillarte frente al pueblo salvadoreño, de tal manera que nuestra opinión es que no debés venir, debés de esperar sobre esta situación’".

El asilo político también fue extendido a la compañera de Funes, Ada Michell Guzmán Sigüenza, y sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco, Diego Roberto Funes Cañas y Mauricio Alejandro Funes Guzmán.

En El Salvador, Funes es requerido para ser procesado por lavado, peculado, agrupaciones ilícitas y cohecho, por la supuesta participación en los arreglos para pagarle $108.5 millones a una empresa para la construcción de una presa hidroeléctrica.

Funes también está siendo procesado por divulgar un documento llamado Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), en el cual se revela el desvío de $10 millones que el Gobierno de Taiwán entregó al fallecido exmandatario Francisco Flores para ayudar a las víctimas de los terremotos de 2001. Por esos procesos, los tribunales emitieron una alerta roja de búsqueda y detención contra el expresidente, pero la INTERPOL la ha negado en dos ocasiones.

EL CASO DE MAURICIO FUNES

El expresidente de El Salvador Mauricio Funes ha sido acusado de delitos de lavado de dinero, peculado, agrupaciones ilícitas y cohecho, por lo que hay órdenes de captura en su contra. De momento está asilado en Nicaragua.

ASILADOS

Desde septiembre de 2016, Mauricio Funes se encuentra bajo el estatuto de asilado político en Nicaragua junto a su compañera de vida, Ada Michell Guzmán Sigüenza, y sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco, Diego Roberto Funes Cañas y Mauricio Alejandro Funes Guzmán, según información dada a conocer por fuentes oficiales del Gobierno nicaragüense.



DELITOS

El expresidente Mauricio Funes es requerido por la justicia salvadoreña para ser procesado por los delitos de lavado de dinero, peculado, agrupaciones ilícitas y cohecho. Según la Fiscalía General de la República, Funes formó en la Presidencia una red con la que desvió fondos a ocho cuentas bancarias particulares y de las que se sacaron más de $351 millones en efectivo.



ÓRDENES

Por los delitos de los que es acusado Mauricio Funes, la Corte Suprema de Justicia emitió alerta roja de búsqueda y detención contra el expresidente salvadoreño, pero la INTERPOL ha negado en dos ocasiones hacerla efectiva. Además, se han girado no menos de cinco órdenes de captura en su contra. También, su exesposa Vanda Pignato está siendo procesada, en libertad, tras ser acusada de lavar $165,000.