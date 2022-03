Infecciones diarias de covid-19 seguirán a la baja hasta julio

El número de infecciones diarias por covid-19 en El Salvador seguirán con tendencia a la baja, de acuerdo con las últimas estimaciones del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Washington, Estados Unidos.

De 6,379 infecciones pronosticadas solo para hoy 23 de marzo, la cifra seguiría bajando hasta 1,094 para el 01 de julio próximo, según las proyecciones del IHME publicadas el lunes recién pasado.

Los nuevos cálculos del tanque de pensamiento estadounidense, que corre modelajes matemáticos sobre la pandemia a escala mundial con base en las estadísticas oficiales divulgadas por cada país, contradicen por completo las declaraciones brindadas ayer por el ministro de Salud, Francisco Alabi, quien advirtió que el país experimentará un alza de los casos el otro mes.

"Se estima que en aproximadamente dos, tres o cuatro semanas comencemos a observar un increment congruente con la circulación de este nuevo sublinaje de ómicron (BA.2)", aseguró ayer el funcionario durante una conferencia de prensa ofrecida a primera hora de la mañana.

BA.2 es la nueva variante de ómicron que ha sido secuenciada en laboratorios clínicos en el extranjero.

Es más contagiosa, coincidieron los epidemiólogos Wilfrido Clará y Alfonso Rosales, pero ambos descartaron que se tratase de una variante de preocupación como para generar alarma.

"A mí me causó sorpresa ver la noticia de que en tres o cuatro semanas se espera un alza de casos con base en modelos matemáticos, según el Ministerio de Salud de El Salvador. Habría que revisar a detalle esas proyecciones, porque más parámetros no se tienen, por eso me parece curioso. Habría que revisarlos (esos modelajes), pero no sé si los van a dar a conocer, no creo", anotó Clará.

"Cuando yo leí las declaraciones de este señor (Alabi) en la prensa, para mí fue más que evidente que lo que están tratando de hacer fue meter miedo para aumentar las coberturas de vacunación. Meter miedo para que la gente se ponga una cuarta vacuna, cuando lo que deberían haber hecho es poner en alerta a la población cuando llegó delta y ómicron, que fue cuando de verdad el país estaba en peligro, pero allí no hicieron absolutamente nada, lo pasaron negando, negando y negando", añadió Rosales, en referencia a cuando el Gobierno ocultó la presencia de ómicron durante casi un mes el año pasado y a mediados de enero Alabi confirmó que la habían detectado desde diciembre.

Consultado sobre si la colocación de una cuarta dosis de la vacuna anticovid-19 es una estrategia que va a funcionar en el combate contra la pandemia, Rosales insistió que no hay estudios que lo demuestren: "No hay evidencia de que la cuarta dosis funcione. Yo he estado revisando toda la evidencia que existe y ¿por qué el CDC (Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, Estados Unidos) no la está recomendando? ¿por qué la Organización Mundial de la Salud no la está recomendando? Si esas son las entidades que trabajan únicamente con evidencia", manifestó el especialista.

Hasta el 18 de marzo, fecha de la última actualización del Ministerio de Salud (MINSAL) sobre los casos de covid-19, el total de contagios confirmados ascendió a 161,052; un total de 15,794 seguían activos: 198 de estos pacientes en estado grave y crítico. Las muertes oficiales por la enfermedad ascienden a 4,113.