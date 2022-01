Infecciones respiratorias se duplicaron en una semana

Las infecciones respiratorias agudas (IRAS) se dispararon en cuestión de siete días: de 11,216 en la semana comprendida entre el 26 de diciembre al 1 de enero, la cifra se elevó hasta 36,319 para la siguiente semana, comprendida del 2 al 8 de enero, según el último boletín de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud (MINSAL).

La primera semana epidemiológica de 2022 registró un aumento de 25,103 casos respecto a la última de diciembre de 2021, lo que significa un alza del 224 %, es decir, se duplicaron en un lapso de siete días.

Las 36,319 IRAS de la primera semana de 2022 es la cifra más alta desde julio del año pasado, cuando en la semana 28, comprendida del 11 al 17, se reportaron 39,187. También es la más alta reportada en la primera semana de enero de los últimos cinco años: en 2017, la cifra fue de 32,414 y experimentó una baja hasta 25,929 y 19,445 en 2018 y 2019. Pero en 2020 comenzó a elevarse a 20,544 y para 2021 se ubicó en 22,087.

Los 36,319 casos de este año incluso supera el promedio de la primera semana en el último quinquenio, que fue de 24,084.

Además, para la primera semana de vigilancia epidemiológica de este año hay 138 casos más por cada 100,000 habitantes, según el documento, que detalla que la tasa de incidencia pasó a ser de 529 casos por cada 100,000 habitantes, en comparación con la misma semana del año pasado, cuando el registro fue de 391 casos por cada 100,000 habitantes, siendo los más afectados los habitantes de San Salvador y La Libertad, donde esta tasa de incidencia es de 737 y 722 casos por cada 100,000 habitantes.

Los datos del MINSAL confirman los reportes de los médicos del sistema público y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), quienes han advertido de un acelerado incremento en las consultas por enfermedades respiratorias y sospechas de covid-19. En pocos días, los pacientes han copado griparios y áreas de emergencias.

Sobre la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2 no hay datos desde el 13 de enero, pero en esa fecha se registraron 307 casos confirmados, según el MINSAL, una cifra que estuvo a punto de alcanzar el pico que se registró en la última ola de contagios.

ALABI NO DESCARTA LA PRESENCIA DE ÓMICRON

El gremio médico ha insistido en que el incremento en las consultas podría ser producto de la circulación de la variante ómicron. No solo porque es más contagiosa, también porque ocasiona síntomas más leves que las otras variantes y precisamente ese es el tipo de casos que se están viendo.

Ayer, el titular del MINSAL, Francisco Alabi, admitió entre líneas que ómicron ya podría estar en el país.

“Lo que ha estado lleno estos días es el área de gripario, la otra es el área para dolor de estómago, lesiones por accidentes, etc. Pero si vienen con fiebre, dolor de huesos, gripe, se mandan para el gripario, que es la zona que le decimos ‘Zona covid’”.



EMPLEADA, de unidad del ISSS.

"Estamos observando un incremento de casos confirmados, más no incrementos en las cantidades de hospitalizaciones o letalidades. Esto nos arroja información en la cual hay un ‘participante’, probablemente, que está siendo el causante de todo esto", declaró el funcionario a la entrevista Frente a Frente, de la Telecorporación Salvadoreña (TCS). "Y es aquí donde yo creo importante retomar las palabras del director de la Organización Mundial de la Salud (Tedros Adhanom): él mencionaba que si bien es cierto que ómicron ha sido identificado en 77 países, muy probablemente está en otros países más", agregó.

"No se puede negar, pero oficialmente no se pude asegurar que esté ya ómicron en el país, ¿es así?", preguntó el entrevistador. "Es correcto - respondió Alabi-, porque no tenemos al momento la secuenciación que nos confirme que es ómicron".

Alabi dijo que están recolectando muestras de pacientes de covid-19 para enviarlas al Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de Salud de Panamá, donde se hará la secuenciación genómica que determinará si la variante ya está en el país. El funcionario justificó que la baja de casos de covid-19 que hubo en las dos últimas semanas de diciembre no permitió la recolección de suficientes muestras.

"Este aumento de casos no va a ser congruente con una de las variantes previas, sino que tiene que ser congruente con un ‘nuevo participante’ que estamos por definir", insistió el titular del MINSAL.

GRIPARIOS, SIN DIVISIÓN ENTRE IRAS Y COVID-19

Cuando una persona con síntomas de gripe o sospechas de covid-19 llega a una unidad de salud del MINSAL, del ISSS, del Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), o a cualquier centro de emergencia hospitalario, pasa a ser atendida a una zona común: el gripario.

"Lo que hacen aquí es que los vigilantes le preguntan a las personas si vienen a pasar consulta por gripe o por otra cosa. Así que lo que usted ha visto que ha estado lleno estos días es el área de gripario, la otra es el área para dolor de estómago, lesiones por accidentes, etcétera. Pero si vienen con fiebre, dolor de huesos, gripe, se mandan para el gripario, que es la zona que nosotros le decimos ‘Zona covid’", anotó, bajo anonimato, personal de salud de una unidad del ISSS situada en San Salvador.

En otra unidad del MINSAL, en Mejicanos, otro empleado que también solicitó resguardo de su identidad, explicó lo mismo: que donde pasan consulta todos los pacientes que lleguen por IRAS o por covid-19 "es un solo lugar, un canopy, que por lo general se ubican en los parqueos, no entran las personas a los consultorios", dijo.

"Hay un aumento de las infecciones, al principio se trata al paciente como una infección, pero a la larga no terminan siendo gripes", agregó el empleado.

Demanda

En las primeras semanas de este mes, los laboratorios privados han reportado un incremento en la demanda de pruebas para detectar el covid-19. Los salvadoreños también han hecho largas filas en los puntos de tamizaje gratuito del Ministerio de Salud.