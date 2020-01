Infectólogo considera que una medida ante virus de Wuhan debe ser "restringir los viajes desde y hacia China"

¿Cómo surge un nuevo virus?

La pregunta sería: ¿Cómo salta un virus que primariamente circula en animales, en especies ya establecidas: en reptiles, en algunos mamíferos como los murciélagos, en cerdos y en algunos tipos de felinos, como el famoso gato de Siberia, al ser humano? ¿Cómo cruza la barrera de especies? Para eso debe darse una serie de mutaciones en el virus.

¿Cómo suceden esas mutaciones?

Con la existencia de unas moléculas llamadas receptores, que son los que permiten que el virus pueda acoplarse a la célula humana y luego seguir todo el proceso que da lugar a la infección.

¿Cuál es la hipótesis más fuerte?

La teoría más aceptada que se está dando a conocer está relacionada con los hábitos gastronómicos en virtud de los cuales el ser humano consume carne desde estas especies. Algunos, inclusive, que vienen directamente desde la vida animal, que no fueron criados, sino que fueron capturados, fueron a parar a una jaula y de allí directamente a la mesa de las personas. Algunas veces esta carne la comen cruda o semicruda. Incluso se han hecho estudios genéticos, o eso es lo que se nos ha dicho, que dicen que se ha aislado material del virus en estas especies.

¿Cuál sería otra teoría?

La primera limitante de esta teoría es que esos hábitos gastronómicos no vienen de hace seis meses o un año, vienen desde hace milenios. Entonces, ¿cómo es que hasta hoy se da esta situación? Durante la emergencia del SARS, que sucedió hace 18 años, el virus había saltado a los humanos por el consumo del gato de Siberia. Entonces, ¿desde hace cuánto la gente de esa zona consume este tipo de carnes? ¿por qué pasa hoy y pasa solo en China, si también en Vietnam, Taiwán y otros países de alrededor existe esa costumbre? Entonces, aquí viene otra cosa: desde 2018, existe un instituto de alto nivel de investigación de virus, en la ciudad de Wuhan.

¿La otra teoría sería que salió del laboratorio?

Es una situación que hoy por hoy no tiene respuesta. Es un asunto que requiere de mucha discusión y análisis en el futuro y que al momento que vivimos ya no tiene mucha importancia eso, porque el asunto es que ya anda circulando de humano a humano y continúa diseminándose cada día por más países. Entonces, pasa a ser de mayor relevancia cómo se transmite de humano a humano, porque eso es lo que ha generado la circulación por el mundo entero, aunque hay áreas que se mantienen sin problema; no hay reportes en África ni en Oceanía.

¿Qué hay sobre el tratamiento? ¿Cuánto tiempo podría tardar desarrollar un medicamento? Se habla solo de aislamiento.

El coronavirus fue aislado el 7 de enero, hace apenas 21 días y la enfermedad fue aceptada por primera vez, oficialmente, como existente, el 31 de diciembre. En la historia de la humanidad, no hay ningún antecedente de que se haya desarrollado un tratamiento en un mes. Ayer anunciaban los chinos que un medicamento que se usa en el tratamiento del VIH podría ser útil para este coronavirus. Sin duda, hay en este momento protocolos de investigación en desarrollo con celeridad, pero la celeridad tiene pasos que no se pueden obviar; entonces, no existen medicamentos. Podrían tardar hasta décadas, porque los medicamentos nuevos pasan hasta por cuatro etapas de investigación antes de salir al mercado. Es un proceso complejo.

Es inevitable que siga habiendo muertes.

Sí.

¿Y cómo va evolucionando el virus?

Si usted y yo hubiéramos hablado sábado, ese día no conocíamos el período de incubación, entendíamos que había una transmisión por la vía aérea, porque obviamente, si hay una neumonía, tuvo que haber entrado por vía aérea. Pero ya de domingo para el lunes la incidencia de casos aumentó un 65%, en 24 horas, y además ya se tenía que el período de incubación va de 2 a 14 días con un promedio de 2 a 5 días. Luego se define, y hay una publicación sobre esto en una revista médica que es muy prestigiosa que se llama Lancet, que el virus se transmite aún en período de incubación; y que, además de la vía aérea, también se puede transmitir con solo tocar al paciente y al tocar superficies contaminadas.

¿Qué es el período de incubación?

Es el tiempo que transcurre desde el momento en el que una persona entra en contacto con un agente infeccioso -sea virus, parásito, hongo o bacteria- hasta que aparecen los primeros síntomas de la enfermedad. La OMS emitió un comunicado ayer informando que para ellos el período de incubación es de entre 2 y 10 días.

¿Qué significa que una persona transmita el virus en período de incubación?

Significa que no va a presentar síntomas y va a estar transmitiendo el virus. Entonces, si el virus no ha llegado a El Salvador, cada día que pasa es una oportunidad que tenemos para prepararnos, porque el virus va a llegar, no hay manera de que no, habría que parar el mundo entero y eso no va a pasar, porque habría repercusiones económicas. Las bolsas del mundo entero ya resienten esta situación.

¿Qué recomienda?

El Salvador ya está implementando una serie de mecanismos para detectar tempranamente a pacientes sospechosos. Se les toma la temperatura para detectar proceso febril, por ejemplo. Pero si un viajero viene de esos lados portando el virus va a ser imposible detectarlo con estos métodos. Sin embargo, no solo va a tenerlo, sino que va a poder transmitirlo, que es lo que ha ocurrido en Alemania. Por eso, en mi opinión, ha llegado la hora de que El Salvador restrinja los viajes de sus ciudadanos a la República de China y ha llegado la hora de restringir el ingreso de ciudadanos provenientes de China o de salvadoreños que vengan de países donde hay circulación, porque hay un riesgo de que portadores asintomáticos ingresen al país.

Es una medida fuerte. ¿Está dentro de los protocolos internacionales?

Está. Por eso la posición oficial de la OMS es decir: ‘Eso de que sea transmisible durante el período de incubación para nosotros no está claro, así que no lo aceptamos’, porque eso obligaría a elevar la alerta al nivel máximo. Entiendo las repercusiones económicas, pero perdónenme, yo estoy preocupado porque en mi país, un país de la América Central que no está preparado para afrontar una emergencia de esta naturaleza. Yo no soy de ningún partido político, pero lo diga quien lo diga: no estamos preparados.

La comisionada presidencial Carolina Recinos cifraba en cerca de 100 las personas que habían entrado de China en los últimos días.

El problema es que 5 millones de chinos salieron del territorio continental (asiático) en conmemoración de las fiestas del año nuevo. Para mí, ya hay que hacerlo. No podemos esperar a que el virus se haga presente dentro del territorio, porque si eso sucede no quiero ni imaginar lo que va a suceder.

¿Cuánto tiempo permanece el virus en el cuerpo desde que se presentan los síntomas?

No sabemos todavía. Todos queremos saber, pero tenemos que dejar pasar el tiempo. Como por ejemplo, con el zika, se ha determinado que el virus permanece en el semen hasta seis meses, por lo tanto puede fertilizar a su pareja y al mismo tiempo transmitirle el virus.