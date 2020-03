Infectólogos difieren en postura sobre alerta roja por coronavirus en El Salvador

Completamente en desacuerdo con la Alerta Roja, con la solicitud de Estado de Excepción y con la suspensión de las cuarentenas domiciliares sé mostró ayer el vicepresidente de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología (ACENCAI), Iván Solano, quien además es representante de la Asociación Salvadoreña de Infectología (ASAI) ante el Comité Asesor de Prácticas de Inmunizaciones (CAPI) nacional y miembro consultor del Colegio Médico de El Salvador.

A su juicio, la situación epidemiológica actual del país no justifica ninguna de las medidas drásticas que ha planteado el Gobierno, precisamente porque ha insistido en que no existe circulación del coronavirus COVID-19 en el territorio nacional, dado que no ha sido registrado ningún caso sospechoso ni mucho menos confirmado de la enfermedad.

"Las medidas que el Gobierno ha planteado desde el miércoles (cuando cerró fronteras y ordenó cuarentena para todo viajero que quisiera ingresar al país) podrán tener buenas intenciones, pero no están basadas en evidencias. No han pasado ni 72 horas desde el miércoles y ya esta cuestión se está saliendo, en buen salvadoreño, del huacal", expresó.

Solano dijo que salta a la vista la crisis que se está produciendo en los espacios de cuarentena con las imágenes y las denuncias que las propias personas que se encuentran en estos lugares de aislamiento están compartiendo a través de sus redes sociales.

"Solo imagínese a una persona entra en cuarentena hoy con una persona que ya lleva en cuarentena 15 días. En ese hacinamiento, la persona que lleva allí ya 15 días no debería tener contacto con la que acaba de llegar, porque entonces su cuarentena tendría que volver a empezar de cero", manifestó.

"Va a ser más fácil que se dé una introducción del virus o de la enfermedad a través de esos centros de cuarentena a que entre al país de otra manera. Han dicho que ya no va a haber cuarentena domiciliar y eso va a colapsar, ya está colapsado. Por eso es que pienso que estas medidas pueden resultar hasta contraproducentes", agregó el infectólogo.

Para la vicepresidenta de la Asociación Salvadoreña de Infectología (ASAI), Lourdes Dueñas, las medidas adoptadas por el Gobierno tienen su base en la declaratoria de pandemia hecha por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual permite a los gobiernos de cada país tomar sus propias decisiones a la hora de adoptar medidas encaminadas a evitar o controlar una epidemia en sus territorios.

"Si se decreta una alerta roja es precisamente para poder tener fondos, todas las posibilidades económicas y mejor control de la población, porque en todos los estudios epidemiológicos que se han hecho en los diferentes países, desde el punto de vista de la diseminación de estos brotes epidémicos, las mejores medidas son las que se hacen antes de que el virus entre al lugar ", valoró la infectóloga.

A su juicio, si no se retrasa la entrada del virus va a haber un incremento de consultas en el sistema público de salud que lo va a hacer colapsar y las personas que requieran de hospitalización en cuidados críticos podrían sufrir las consecuencias, porque el sistema no tiene la capacidad de atender de forma simultánea a demasiados pacientes que necesiten ventilación: "Si ya de por sí nuestras ucis (unidades de cuidados intensivos) pasan llenas por los problemas propios que tenemos como país, a las personas que necesiten ventilación no vamos a tener cómo darles la atención que requieran", anotó.

Ninguno de los dos médicos especialistas se atrevió a emitir una valoración sobre las razones que han llevado al presidente Nayib Bukele a solicitar un Estado de Excepción en el marco del COVID-19.