Infocentros operó en casa de madre de Angelucci

El exdirector del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) y acusado por el caso Infocentros Nicola Angelucci afirmó ayer que la asociación que presidió, y a la que Fiscalía General de la República (FGR) señala que transfirió de manera ilegal más de $6 millones, operó en una vivienda propiedad de su madre, mientras realizó convenios que implicaron el flujo de dinero desde el BMI.

Un acta de sesión de Infocentros del 7 de abril de 1999 muestra que la junta directiva, sin la presencia de Angelucci, aprobó arrendar el inmueble ubicado en el bulevar del Hipódromo, número 324, en la colonia San Benito, por $2,500 mensual. Angelucci admitió que dicho inmueble era en ese momento propiedad de su madre.

“El contrato de alquiler se firma en 1999. Yo no era ni presidente del banco. Por otro lado, la Asociación Infocentros no tenía vínculo con BMI, adonde yo era gerente de Área, ni con ninguna otra parte del Gobierno. En el momento en que se dan las cosas no había ningún tipo de conflicto de interés”, declaró Angelucci.

El exdirector del BMI afirmó que la casa continuó siendo arrendada por Infocentros hasta 2008. Los convenios señalados por Fiscalía entre el BMI e Infocentros se firmaron desde 2002 hasta 2008.

Rafael Ibarra, el firmante del arrendamiento por Infocentros, dijo en una entrevista con Fiscalía que no recordaba quién sugirió la vivienda, pero que esta no fue una decisión en la que participó Nicola Angelucci.