Información oficiosa podrá ser declarada como reservada

La comisión de Legislación y Puntos Constitucionales dictaminó favorables las propuestas de reformas a la Ley de Acceso a la información Pública (LAIP), que presentó el Gobierno a la Asamblea Legislativa en julio de 2021. Las modificaciones hechas por la comisión no fueron muchas.

Con poco espacio para preguntas, la sesión inició con la participación de Ricardo Gómez, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), quien justificó las reformas con una "homologación" con la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA).

Sin embargo, una de las modificaciones más trascendentales de la iniciativa, que toda la información oficiosa pueda ser declarada como reservada, no tenía sustento ni amparo en la LPA.

Dicha reforma estaba contemplada para el art. 16 de la LAIP, que trata sobre la obligatoriedad de la Corte de Cuentas en publicar sus informes. Sin embargo, el oficialismo optó por no tocar dicho artículo y este quedó tal como está redactado actualmente. En lugar de eso, el diputado Geovanny Zaldaña (Nuevas Ideas) propuso reformar el art. 21.

Dicho artículo establece los motivos por los que la información puede clasificarse como reservada. Al artículo se le agregó que estas son las motivaciones para que la "información pública y la información oficiosa deban clasificarse reservadas". El único cambio es la especificidad de que la información oficiosa se puede declarar en reserva en esos casos.

La participación de Gómez para intentar justificar las reformas fue de apenas 12 minutos. Luego de esto, la diputada Dina Argueta (FMLN) cuestionó la reforma al artículo 16, que calificó como un retroceso en la transparencia.

"Me llama de atención que no hayan hecho referencia a la propuesta de reforma al artículo 16 que no es de homologación sino que es una reforma de fondo que tiene que ver con la eliminación de la oficiosidad", manifestó Argueta. Sin embargo, Gómez, consideró que la propuesta no evitaría que la Corte publique sus informes, como lo ha venido haciendo.

"Si nos preguntamos si esto es un retroceso, tajantemente le diría que no porque tal como está la normativa vigente se puede considerar que está de más incluso. La CCR continúa con la obligación de dar los informes finales, no excluye", manifestó. Además, alegó que existe legalidad en la reserva de alguna información.

El cuestionamiento de Argueta fue el único de la participación de Gómez. Luego, sin más preámbulo, la diputada presidenta dio por finalizado ese espacio e iniciaron la lectura de artículos.

Además de abrir la puerta a que información oficiosa pueda declararse como reservada, la comisión también aprobó la propuesta de ampliar la potestad del magistrado presidente del IAIP al evaluar el cumplimiento de los entes obligados.