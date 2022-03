Información por capturados llega a cuentagotas

Por segundo día consecutivo decenas de familias, en su mayoría mujeres jóvenes y con niños, llegaron para abarrotar la entrada del Penalito, ubicado cerca de la Fuerza Naval en San Salvador, todas con un objetivo en común: pedir información sobre su familiar capturado en régimen de excepción.

Entre la multitud que se acercaba a preguntar un agente policial le indicaba a las mujeres que hicieran fila a un costado del portón, para mantener el orden. Tras la ventanilla una mujer policía preguntaba, ¿a quién busca? para indicarles si todavía se encontraba detenido o si ya había sido trasladado.

A dos de ellas les dijo que el detenido fue trasladado al Centro Penal de Izalco, una de las cárceles que se encuentra bajo alerta máxima actualmente y que acoge en algunas de sus fases a pandilleros y cabecillas.

Pero para los que le preguntaban al Policía, la respuesta era que no estaba autorizado para brindarles esa información.

Lo único que se sabe es que, ante las capturas masivas que la Policía Nacional Civil (PNC) está realizando, varios de los detenidos están siendo trasladados a las cárceles, pues el Penalito es una bartolina con capacidad para 120 personas y no tiene la disponibilidad para resguardar a tantos reos. El fiscal general, Rodolfo Delgado, confirmó ayer por la mañana que son 1,600 personas las que han sido capturadas en el contexto del régimen de excepción aprobado el fin de semana pasado.

Un día antes, el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, aseguró en un conferencia de prensa que todas las capturas estaban vinculadas a miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13).

"Mi hija estaba trabajando y de allí la han ido a sacar. La han traído, según me han dicho, por agrupaciones ilícitas, pero yo tengo entendido que eso no es ese delito, porque ella estaba trabajando, tiene años de estar en el mismo lugar vendiendo ropa deportiva, allá en el Centro de San Salvador", relató una señora que hizo la fila desde temprano.

Al igual que ella, alrededor de 100 personas se encuentran en la misma situación, pues no saben sobre el paradero de su familiar y algunas aseguran que no les parece justo la forma en que han ido a realizar las detenciones.

Mientras que a una pareja de señores de la tercera edad que se acercó al portón de la bartolina el policía les preguntó si querían obtener información o con qué objetivo habían llegado al lugar.

Sin dejarlos responder, les dijo que si buscaban a los capturados de ayer (lunes) no obtendrían información, pues a los detenidos todavía no los habían llevado.

"Regresen en la tarde o regresen mañana. Si no quieren regresar, esperen al otro lado de la calle, allá donde está toda esa gente", les indicaba, mientras señalaba al frente donde se encontraba otra multitud a la espera.

La única información que les están dando a los familiares es el número de celda del capturado para que puedan pagarle alimentación y si este ya fue trasladado.

"¿Cuál es la ruta (del transporte) para llegar a la Procuraduría?" le pregunta al mismo agente otra señora que iba llegando. "¿ La Procuraduría de Derechos Humanos?", le pregunta el policía. "Sí, esa. Me voy a mover para allá ahorita porque aquí no me están dando la información que yo necesito", termina de responderle la señora. La PDDH dijo ayer que está en disposición de ayudar a los ciudadanos.