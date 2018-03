Informales no autorizados reciben aviso de desalojo

Lee también

Medio centenar de comerciantes informales que se ubican en distintas aceras y puntos del centro histórico de la ciudad de Santa Ana han recibido una notificación formal de parte de la comuna para que, “de carácter inmediato y urgente”, dejen de usar los espacios donde actualmente venden sus productos.De lo contrario, advierte la municipalidad en la notificación, se procederá al decomiso de los productos y desalojo de los comerciantes, los cuales, según la comuna, no poseen autorización para comercializar en los lugares donde están ubicados.El coordinador de la Gerencia de Servicios Municipales de la alcaldía, Adrián Reyes, dijo ayer que los comerciantes notificados son personas que durante la pasada temporada navideña pusieron sus ventas sin autorización y que, pasada la temporada, siguen en las aceras sin contar con permiso de la alcaldía, por lo que, según la ordenanza municipal, deben desalojar.“Ellos se pusieron, sin autorización nuestra, durante las fiestas de fin de año. Lo que estamos haciendo es realizar el procedimiento legal de avisarles que no pueden estar ahí porque no cuentan con ninguna autorización para vender en esas partes”, afirmó Reyes.Una vez recibido el segundo anuncio, la alcaldía espera que los comerciantes desalojen por voluntad propia, antes de que el Cuerpo de Agentes Municipales actúe con base en la ordenanza y proceda a realizar decomisos y desalojos de vendedores.Tanto los comerciantes notificados como representantes de sindicatos de vendedores ambulantes anunciaron ayer mismo estar en contra de la medida y que realizarán medidas de hecho, sin detallarlas, si la comuna procede a realizar desalojos.“Vamos a ver qué pasa, vamos a hablar con el sindicato. En lo personal, no voy a dejar este lugar. La mayoría de los que estamos aquí decimos lo mismo”, expresó un comerciante ubicado en la acera de la 2.ª avenida sur.