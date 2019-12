Informe de Desarrollo Humano recomienda superar brecha de género y educación

Apostar a la educación de primera infancia, superar las brechas de género y capitalizar el buen uso de las tecnologías son las recomendaciones que realiza el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para que El Salvador logre alcanzar un Índice de Desarrollo Humano (IDH) alto en 2030, según la apuesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Ayer el PNUD presentó el Informe sobre Desarrollo Humano Mundial 2019 en el que se establece que el país ha tenido una desaceleración en el crecimiento del IDH en la última década.

El informe establece que de 1990 a 2018 El Salvador creció un 26 %, pero el aumento no ha seguido en el mismo rumbo. En el período 2010-2018 se creció una tasa promedio anual de 0.14 % cuando el promedio mundial fue de 0.82 % en el período 2000-2010 y de 1.4 % en la década 1990-2000. El informe, no obstante, establece que el decrecimiento es una constante mundial.

Rafael Pleitez, representante residente auxiliar del PNUD, aseguró que el país se encuentra a unos pasos de llegar al IDH alto, pero para ello tiene que superar nuevas desigualdades que surgen en el siglo XXI. "Ya no se pueden medir las desigualdades a partir del ingreso, han surgido nuevas condiciones como las nuevas tecnologías y el cambio climático, que se deben tener en cuenta para apuntar al desarrollo", aseguró, al tiempo que puntualizó que se mantienen otras como la brecha de género y la falta de educación en la primera infancia.

Según datos del Ministerio de Educación, en el año 2018 un total de 413,049 infantes entre 0-3 años estaban fuera del sistema escolar, precisamente el segmento de la primera infancia que señala el informe al que hay que apostar.

Pero la primera infancia no es lo único, Pleitez aseguró que hay desigualdades antes del nacimiento lo que origina que los niños tengan niveles intelectuales bajos, mala salud y condiciones de desarrollo no adecuadas. El representante auxiliar del PNUD aseguró que no hay nada inevitable y que para todo hay soluciones y puntualizó por ejemplo que si bien la inteligencia artificial desplazará a humanos en los trabajos, lo que se llama efecto de productividad, también existe la oportunidad de nuevas tareas, que es el efecto de restablecimiento.

Ayer el vicepresidente de la república, Félix Ulloa, aseguró que algunos contenidos del informe ya estaban contemplados en el plan Cuscatlán, lo que sí admitió en funcionario es que "el niño es invisible para el Estado hasta la parvularia, que es cuando inicia sus primeros años de estudio, y se pierden tres que son de los más importantes para el desarrollo del cerebro".

El funcionario dice que con el informe tienen claro hacia dónde deben ir las apuestas del gobierno salvadoreño, "las desigualdades que hay que atacar" e invertir en las grandes transformaciones que se necesitan para cambiar la sociedad.