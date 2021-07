Informe revela que detenciones ilegales siguen ocurriendo en El Salvador

Con el anuncio de la implementación de la Fase Cuatro del Plan Control Territorial, presentado el lunes 19 de julio por el presidente Nayib Bukele y que incluye la incorporación de 1,046 efectivos militares, organizaciones de la sociedad civil temen que eso signifique un aumento en las detenciones arbitrarias o ilegales.

La principal característica de estas detenciones es que los cuerpos de seguridad efectúan una detención sin observar las leyes existentes del país. En El Salvador, según una investigación realizada por la organización Azul Originario (AZO), un factor determinante a la hora de realizar esas capturas es la zona en la que residen las personas detenidas.

“No tiene mayor relevancia el género, más bien la edad sí es un factor importante y también el hecho de si la persona reside en un lugar denominado como zona roja, por ejemplo de alto índice delincuencial y presencia de estructuras pandilleriles”, dijo la representante de AZO, Marielos Rodríguez.

Aseguran que es alarmante la normalización en la sociedad de la violencia institucional por parte de agentes de seguridad. “Los agentes policiales y militares tienen una normalización sobre el ejercicio de la violencia como una práctica normal y necesaria para hacer ese proceso de justicia; ese proceso de detenciones ilegales sigue afectando a las poblaciones vulnerables”, señaló Rodríguez.

Este miércoles 21 de julio la Azul Originario presentará la investigación “Justicia: una deuda permanente”, que recoge los testimonios de 12 personas quienes sufrieron una detención ilegal. El objetivo de ese informe, según Rodríguez, es visibilizar que las detenciones de manera ilegal están sucediendo, “es una problemática que se le tiene que poner atención”, enfatizó.

Uno de los hallazgos de la investigación detalla que tener mayores detenciones en el sistema no significa que el proceso de justicia esté funcionando. ¿“Tenemos mayores detenciones? Si, pero muchas veces los jóvenes afectados en esas redadas no tienen nada que ver, el objetivo es que se ponga mayor atención a cómo se llevan a cabo estos procesos; ver realmente la eficiencia del sistema de justicia y que no se vea reflejado solamente en números en casos de detención, sino como funciona eso, como está el proceso de investigación, el proceso de detención y si están cumpliendo lo establecido en la ley”, aseguró la representante de AZO.

CARACTERÍSTICAS DE LAS DETENCIONES

Según el informe, un dato relevante es que a la mayoría de los casos atendidos por la organización son hombres detenidos arbitrariamente a quienes les señalan el delito de agrupaciones ilícitas, mientras que en el caso de las mujeres las acusan por casos de extorsión.

“Es interesante que esos delitos sean bastante característicos y particulares, nos indican algo que en estos operativos se dan en zonas rojas con presencia de estructuras pandilleriles y cuando alguien es detenida arbitrariamente por lo general se le acusa de eso. Hay como una justificación, estaba en este operativo y lo capturamos porque era pandillero, a las mujeres se les acusa de extorsión y es curioso creo que es un patrón presente en estas detenciones arbitrarias”, afirmó Rodríguez.