Infracciones tomadas con cámara no se pueden multar

Imponer una multa luego de ser captado por una cámara al pasarse un semáforo en rojo, disputarse la vía o conducir a excesiva velocidad no es posible mientras no se haga una reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El sistema de videovigilancia ubicado en algunas intersecciones del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) no es viable para esto.

La Policía de Tránsito no tiene facultades legales de usar herramientas tecnológicas para sancionar a los infractores de la ley, aun y cuando estas conductas que causan percances viales queden registradas en los sistemas de videovigilancia existentes. “Porque no existe ningún artículo que diga que se pueden imponer multas por medio tecnológico, dice que podrán utilizarse como medio de prueba, pero no dice que se impongan; entonces necesitamos una palabrita que diga que se puede imponer las multas”, dijo Nelson García, viceministro de Transporte.

Y es que el artículo 119-B de dicha ley establece que podrá usarse sistemas electrónicos de vigilancia, como cámaras, para constatar las infracciones; pero dentro de un proceso de inconformidad por una multa que haya presentado algún conductor.

García agregó que podrían establecer un convenio con la Policía Nacional Civil para utilizar algunas de las cámaras que usan para seguridad pública, pero deben esperar hasta que haya una reforma legal.

Al respecto, el diputado Serafín Orantes, de la comisión de obras públicas de la Asamblea Legislativa, dijo que el tema no se ha puesto en la agenda de la comisión, porque se enfocaron en la reducción de la edad permitida para el ingreso de vehículos usados.

Aunque reconoce que imponer multas por medios tecnológicos contribuiría a reducir la siniestralidad vial, este tema se discutiría dentro de una propuesta de nueva ley. “Pretendemos que en una nueva ley ya se verían incorporados todo ese tipo de decisiones, en plan de que manejemos con más prudencia”, dijo el diputado del PCN.

Desde hace tres años el VMT trabaja en un proyecto de un centro de control semafórico con fotomulta con ayuda de la cooperación de Corea, que incluye renovar todos los semáforos viejos. El costo rondaría los $21 millones, pero la búsqueda del financiamiento también depende de que haya una reforma legal.

Del 1.º de enero al 3 de octubre de 2017, la Policía impuso 289,569 esquelas.

Sistema exitoso

En el marco del Taller de Periodismo en Seguridad Vial, realizado por la Organización Panamericana/Mundial de la Salud (OPS/OMS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Colombia el mes pasado, se pudo conocer cómo funciona el sistema de control de la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Medellín, el cual cuenta con un centro de fotodetección que recibe cerca de 170,000 imágenes de placas al mes, luego de la verificación se descarta como el 78 % y el resto se pasa a las autoridades de tránsito y estas validan las multas.

Con el sistema verifican exceso de velocidad, irrespeto del semáforo, pico y placa (placas autorizadas a circular determinados días), vigencia del seguro obligatorio por accidentes y la revisión mecánica.

Además, tiene un sistema inteligente con un circuito cerrado de televisión alimentado por 80 cámaras, para verificar el tráfico vehicular y los percances viales. “Ojalá no ocurrieran los incidentes, pero la realidad es que sí ocurren. Lo que queremos nosotros es darnos cuenta lo más rápido posible, ir a atenderlo rápido”, dijo Juan Manuel Gómez, director del centro de control de la Secretaría de Movilidad.