Ingrid y Nurys, expertas auxiliares de albañilería

Nurys Emerita Galán Alcántara, de 36 años, e Ingrid Vanessa Renderos, de 25, se dedican al oficio de la albañilería, en el que han logrado destacar por su capacidad.

Nurys trabaja como auxiliar de albañilería desde hace cuatro años, mientras que Ingrid lo hace desde hace dos. Ambas tienen en común la determinación por cumplir sus obligaciones y el deseo de obtener los recursos económicos necesarios para sacar adelante a sus familias.

Son madres ejemplares que rompen a diario los estereotipos de que la albañilería es exclusivamente para los hombres.

Estas mujeres originarias de Santiago Nonualco, en La Paz, cargan materiales de construcción, hacen la mezcla de concreto y todas las tareas que el oficio requiere, tal como lo haría un hombre.

“Ambas son bastante dedicadas al trabajo. Invito a más personas a que crean en el trabajo de ellas porque lo hacen bien”,



Tomás Renderos, encargado de la obra.

Actualmente, trabajan como auxiliares en una construcción en el caserío Los Cocos, en el cantón San José Obrajito, de Santiago Nonualco, La Paz.

Nurys comentó que antes de dedicarse a la albañilería se dedicó a la confección de hamacas, a la venta de ropa y a cortar caña. Ella es madre soltera y tiene dos hijos, uno de 20 y otro de 9.

"Con la pandemia (por el covid-19) me quedé sin ingresos económicos y empecé a trabajar con FOMILENIO II en la construcción de la nueva carretera del Litoral. Años atrás ya había trabajado como albañil, y me gusta porque puedo ganar $12 al día y lo más importante es tener trabajo. Cuando no tengo trabajo en la albañilería hago hamacas o voy a cortar caña", dijo.

Su compañera Ingrid, asegura que se siente orgullosa del trabajo que realiza como auxiliar de albañil; aunque, reconoce que algunas tareas se le hacen difíciles. "Me siento orgullosa de mi trabajo. Al inicio me costó aprender a concretear, pero ya aprendí de todo. Con este trabajo le doy de comer a mi hijo de cinco años", expresó. La albañilería es un oficio de familia, en el caso de Ingrid, ya que su padre y su esposo se dedican a este oficio.

"Mi padre me enseñó todo lo que sé. Él es maestro de obra", aseveró.

Ejemplo. En cada plantel de construcción estas mujeres son muy admiradas porque cumplen con todas las exigencias.

Recordó que una de las experiencias negativas que ha tenido en su trabajo fue una caída desde un andamio en la que se lesionó la espalda. "Gracias a Dios me recuperé y sigo porque no hay que dejarse intimidar por esas cosas", indicó.

Ambas mujeres aseguraron que se enfrentan a prejuicios que la sociedad les impone, dijeron que en varias ocasiones pidieron trabajo en empresas constructoras de la zona y no fueron aceptadas.

"El 90% de la sociedad nos critica en vez de ayudar, no creen que podamos desempeñar este trabajo, pero no es así, somos capaces de muchas cosas y hacemos el trabajo igual que un hombre. El tema de la igualdad es importante para que algún día nos den oportunidades", dijo Nurys.