Inicia año escolar en medio de la cuarta ola de covid-19 en El Salvador

Los ministerios de Educación (MINED) y Salud (MINSAL) inauguraron ayer el año escolar 2022 en medio de la cuarta ola de covid-19, dejando a los padres la decisión de enviar a sus hijos a los salones de clases, o que continúen sus estudios a distancia.

El domingo, por octava ocasión desde el 18 de enero, el país reportó una nueva cifra récord de contagios de covid-19. Según el MINSAL, ese día se confirmaron 954 casos, la cifra más alta de la pandemia.

En las últimas semanas, este panorama ha generado preocupación entre los docentes, quienes pidieron al gobierno iniciar el año solo en virtual, sin la opción de la presencialidad, mientras bajan los contagios. Sin embargo, el MINED y el MINSAL no cambiaron los lineamientos y ayer inauguraron las clases semipresenciales en el sector público.

La titular del MINED, Carla Hananía de Varela, reiteró que la presencialidad es opcional. "Si los padres de familia no quieren enviar a sus hijos, no los envíen; siguen trabajando desde casa. Si los quieren enviar, nosotros estamos vigilantes que el protocolo se respete", afirmó. "Si se detectan casos positivos, el protocolo indica qué hacer y junto con el Ministerio de Salud se determina cuánto tiempo se va a cerrar y cuándo se va a abrir", agregó. También afirmó que "hay que tener sentido común" y no presentarse si está contagiado.

Mientras tanto, instituciones educativas y sindicatos del magisterio continuaron reportando casos positivos. El director del Instituto Nacional de Santa Ana (INSA), Ismael Quijada, aseguró que comenzaron el año escolar con 15 docentes incapacitados por covid-19.

Francisco Zelada, secretario de Organización del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública (SIMEDUCO), aseguró que otro centro educativo de Cuscatancingo registró 14 docentes positivos, de 30 que laboran en la institución. "Sin embargo, no le han permitido a ese centro escolar que cierre (...). Fueron a la unidad de salud y allá les dijeron que ellos no tenían nada que ver con eso, que era el MINED", denunció Zelada.

La gremial advirtió que alrededor del 40 % de las centros educativos a nivel nacional tienen docentes contagiados. También estiman que al menos el 80 % de maestros presenta síntomas gripales y el 40 % son casos de covid-19.

Sin embargo, la titular del MINED desmeritó ayer los datos brindados por las gremiales y aseguró que el MINSAL es quien tiene las estadísticas. No obstante, la funcionaria no reveló cuántos docentes están contagiados.