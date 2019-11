Inicia audiencia por feminicidio de Carla Ayala

A 32 días de cumplirse dos años del feminicidio de la agente Carla Mayarí Ayala, inició ayer la audiencia preliminar contra 12 policías y dos civiles vinculados con ese crimen. La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que la agente Carla Ayala fue asesinada el 29 de diciembre de 2017 por el exagente del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), Juan Josué Castillo Arévalo, alias "Samurái", tras una fiesta de Fin de Año en la sede policial.

El crimen, según la FGR, sucedió en las cercanías de la residencial La Gloria, en el municipio de Mejicanos, cuando iban a dejar a la agente Carla Ayala a su casa, ubicada en Apopa.

Aunque el exagente Castillo Arévalo sigue prófugo, el fiscal de la Unidad Especializada de Delitos de Homicidios y Antipandillas, Arturo Cruz, dijo que cuentan con suficientes pruebas sobre la existencia de ilícitos y la participación de cada uno de los acusados en el feminicidio de la agente.

"Contamos con prueba testimonial que esta persona (Juan Josué Castillo) iba a bordo del vehículo cuando ocurrieron los hechos, así como también se cuenta con prueba pericial del vehículo y no hay que dejar de lado que el cuerpo fue encontrado en los terrenos que utiliza la familia de él para cultivar", detalló Cruz.

La Fiscalía, además, tiene pruebas tecnológicas que indican el recorrido desde las oficinas del extinto GRP por la carretera El Litoral hasta San Francisco Javier, en Usulután, y su retorno a San Salvador y posterior huida. "Esa es la única hipótesis que se tiene comprobada, que (Castillo Arévalo) iba al interior de la patrulla a la par de la agente Carla Ayala al momento que le efectuó el disparo", agregó el fiscal.

El querellante Arnau Baulenas dijo que la audiencia preliminar podría durar dos días o más, pero que para las víctimas la suspensión constante del proceso es causa de sufrimiento. Agregó que el exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) "no tuvo ningún pudor en mentir", y que el actual director Arriaza Chicas lo sigue haciendo e "incumpliendo la promesa de traer a 'Samurái'".

“Si logra ser capturado por la Policía Nacional Civil iniciará la etapa de audiencia preliminar únicamente contra él (exagente Castillo)”.



Arturo Cruz, Fiscal especializado para delitos de homicidios y pandillas de la FGR.

La responsabilidad del feminicidio, de acuerdo con Baulenas, también recae en los otros agentes procesados.

Junto a Castillo Arévalo, quien es acusado de feminicidio agravado, enfrentan la audiencia preliminar son el exjefe del GRP, César Flores Castro; el inspector Pablo Estrada Villalobos; Carlos Flores, Ovidio Pacheco, Wilfredo Hernández, Salvador Chávez, Álex López, José Jiménez, Joel Castillo, Víctor López, Edgardo Castillo, Edwin Esquivel, Juan Linares y José Pérez Pineda.

El querellante agregó que los procesos judiciales que duran más de dos años y no han terminado se pueden convertir en "injustos". Si la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quiere potenciar jurisdicciones especializadas para las mujeres deberían de haber más recursos, finalizó Baulenas.

El abogado defensor del exjefe del GRP, Julio César Flores Castro, David Alfonso Ramírez, dijo que a pesar que la investigación duró aproximadamente 15 meses, la Fiscalía no ha podido determinar la responsabilidad penal contra Flores Castro.

"No hemos encontrado hasta este momento relacionado con cuál es la conducta que esperaba la Fiscalía de mi representado, porque dio la orden para realizar el operativo, delegó las funciones del personal bajo su cargo y estuvo permanentemente pendiente de este operativo para la captura", dijo Ramírez.

Para Fiscalía, sin embargo, Flores Castro no realizó "ninguna actividad operativa" para lograr la captura de Juan Josué Castillo, pues lo que hizo fue delegar a un subalterno para la captura y salió de su oficina "hasta que escuchó unos disparos".

El defensor de Josué Antonio Pérez Pineda, Luis Servellón, dijo que Fiscalía omitió algunas diligencias para buscar pruebas de cargo y descargo, por lo que cree "hay cierta deslealtad procesal".

Fiscalía sostiene que Pérez Pineda estaba en la comandancia de guardia (puerta) y vio a Castillo subir a un vehículo particular sin detenerlo; junto a él estaba el agente José Linares.

Piden excluir a querella

El defensor de Pablo Estrada, Ulises Villatoro, dijo que la defensa pidió al juzgado retire la querella del caso; pues no tiene "legitimada su personería para actuar", por lo que puede acusar por el delito de feminicidio pero no por los delitos de incumplimiento de deberes y encubrimiento.

El fiscal dijo que era una técnica para dilatar lo más que se pueda la audiencia preliminar, y que más le parecía que no quieren tener al abogado de la querella presente. "Como representación fiscal no nos oponemos a que continúe la querella. Los argumentos de la defensa son únicamente dilatorios. No son fundamentados con base a la ley", explicó Cruz.