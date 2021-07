Inicia entrega de paquetes alimentarios en San Salvador, Soyapango e Ilopango

Este sábado 3 de julio el Gobierno inició la entrega de los 2.1 millones de paquetes alimentarios en los municipios de San Salvador, Ilopango y Soyapango.

Las autoridades esperan entregar a diario 45,000 paquetes apoyados durante la jornada por 3,000 colaboradores del Ministerio de Obras Públicas (MOP), más de 300 efectivos militares, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

"Este día iniciamos en los municipios de San Salvador e Ilopango, la mayoría de distritos de San Salvador y también vamos a cubrir cominidades importantes, comunidades grandes y vamos a ir barriendo todo el municipio, incluyendo San Salvador y Soyapango”, afirmó esta mañana Juan Carlos Bidegain Hananía , ministro de Gobernación.

El funcionario afirmó que las familias que no reciban su paquete podrán comunicarse con las autoridades a través de redes sociales, para que en un periodo de 24 a 48 horas les lleven su canasta alimentaria hasta su casa.

Según las autoridades, esta nueva fase de entrega se espera se complete en 45 días.

Tras anunciar la propuesta para incrementar un 20 % el salario mínimo, el presidente Nayib Bukele también anunció una nueva entrega de paquetes alimenticios.

"No a todos beneficiará este aumento ya que hay algunos que no están en el sector formal o hay otros que no tienen empleo, o hay otros que ganan más que el salario mínimo. Es por eso que he ordenado también que a partir de la próxima semana se haga otra entrega del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) para todos los hogares salvadoreños", indicó Bukele.

El mandatari indicó en ese momento que, a su juicio, la entrega de estos paquetes disminuirá la demanda local de alimentos, por lo que ayudará a "bajar un poco los precios", sin señalar si las entregas anteriores tuvieron este mismo efecto.