Inicia funciones legislatura controlada por el oficialismo

Una legislatura dominada por el partido Nuevas Ideas, el principal afín al oficialismo salvadoreño, comienza sus funciones a partir de hoy, 1.º de mayo del 2021.

Con 56 votos, los necesarios para elegir funcionarios de segundo grado, aprobar la emisión de deuda, ratificar préstamos, Nuevas Ideas estrena su trayecto por la vida política salvadoreña.

La distribución de los 84 diputados de la legislatura 2021-2024 es la siguiente: 56 forman la bancada de Nuevas Ideas, 14 de la fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), 5 de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), 4 del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), dos del Partido de Concertación Nacional (PCN), 1 de Nuestro Tiempo, 1 de VAMOS, y 1 del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Teniendo a su favor la mayor parte de curules legislativos, Nuevas Ideas puede dominar la agenda de temas que discuten en la Asamblea, las leyes que aprueban, reforman o derogan. Nuevas Ideas puede controlarlo todo en la Asamblea y más porque pueden sumar los votos de GANA y del único diputado del PDC.

El partido al que es afín el presidente, Nayib Bukele, tiene como promesa de campaña eliminar lo que consideran son "privilegios" que tienen los diputados, por ejemplo, los dos bonos, los servicios de telefonía, vales de combustible y otros.

Aún sin dar detalles de cómo harán los cambios, la bancada de Nuevas Ideas también ha prometido la derogación de leyes y la reforma de otras.

En cuanto al funcionamiento administrativo de la Asamblea, Ernesto Castro, diputado electo de Nuevas Ideas y que está perfilado para que desde hoy sea presidente del legislativo, aseguró que disminuirán la cantidad de personas que integran la Junta Directiva y también el número de comisiones de trabajo que están definidas en el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL).

Castro también ha reiterado en diversas ocasiones que, debido a que no necesitan los votos de las demás fracciones parlamentarias, la posibilidad de dialogar entre las bancadas está cerrada.

"Se los diré una vez más: vamos a dialogar ¡ÚNICAMENTE con el pueblo!", fue lo último que dijo Castro en torno a este tema. La oposición, por su parte, apela a que haya canales para intercambiar opiniones y posturas.

La legislatura que comienza sus funciones hoy tiene varios temas que abordar. Por ejemplo, retomar la discusión respecto a ley general de aguas, normativa que lleva nueve años estancada; aparte tienen que elegir a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), esto a más tardar el 15 de junio próximo puesto que comienza su período el 1.º de julio. En cuanto a aprobaciones de fondos, la Asamblea debe tomar decisiones sobre la emisión de deuda para financiar el Plan Control Territorial (PCT), una de las principales apuestas del Gobierno.

Aunque en las semanas anteriores no hubo información sobre lo que le puede deparar al país ahora con la instalación de la nueva legislatura, Castro comunicó vía Twitter que la bancada a la que pertenece "llegará ese día a las 9:00 a. m. al recinto legislativo", es decir hoy por la mañana.

Añadió que "el personal vinculado a las plenarias tiene la obligación de presentarse a cumplir sus funciones".

Para el inicio del trabajo de la legislatura 2021-2024 no hubo instalación de comisión preparatoria ni reuniones entre los diputados que abandonan la función.

Auditoría

Integrantes del partido Nuevas Ideas aseguran que una de las primeras acciones a ejecutar en la Asamblea es una auditoría. Adelantaron que se la encargarán a una entidad diferente a la Corte de Cuentas de la República (CCR) porque “no confían” en su trabajo.

Sin reunión previa

Entre la legislatura que terminó ayer y la que comienza ahora no hubo ninguna reunión ni encuentro para tratar temas y facilitar la transición. Nuevas Ideas dijo que no tenía nada que discutir con los diputados salientes. No hubo instalación de comisión preparatoria.