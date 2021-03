Inicia juicio contra exministro de Salud Guillermo Maza por presunta corrupción en reconstrucción de hospitales afectados por terremotos

Este lunes fue instalado el juicio contra el exministro de Salud Guillermo Maza Brizuela y otros diez acusados en el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.

La Fiscalía General de la República (FGR) les imputa los delitos de negociaciones ilícitas, estafa agravada y falsedad ideológica por presunta corrupción en dos proyectos de reconstrucción en el Hospital San Pedro de Usulután y Santa Gertrudis en San Vicente.

La afectación al Ministerio de Salud (MINSAL) y el herario público es de un millón y medio de dólares, dijo el fiscal del caso.

Recordó que las acusaciones surgieron de las investigaciones que desarrolló la Fiscalía a partir de los avisos que dio la exministra de Salud María Isabel Rodríguez "atendiendo a anomalías que se observaron en los proyectos de reconstrucción" del MINSAL y el Banco Interamericano de Fomento para la reparación de daños causados por los terremotos del 2001.

El fiscal dijo que cuentan con prueba testimonial de personas que participaron en los proyectos así como pericial y documental.

Por su parte, la defensa del exministro, que lo ha acompañado por once años en diferentes etapas del proceso, asegura que "no ha existido delito" por parte de Maza y que "la acusación de la Fiscalía no tiene fundamento ni jurídico ni lógico".

Maza es juzgado luego que la Cámara Primera de lo Penal revocó el sobreseimiento definitivo otorgado por el Juzgado Primero de Instrucción el 24 de abril de 2017 y ordenó una reapertura del proceso.

Maza fue ministro de Salud entre 2004 y 2009 con el Gobierno de Elías Antonio Saca, actualmente preso por corrupción.